Wear OS cambierà nome, nuova versione in arrivo al Google I/O

Il Google I/O 2021 è ormai alle porte, il keynote di apertura dell’evento in cui verranno annunciate le novità più importanti è solo a qualche ora di distanza ma le anticipazioni sul programma non si fermano.

Quest’anno sembra che l’azienda americana voglia fare di tutto per stupire i propri fan e, oltre ad Android 12 dotato di una nuova interfaccia utente, sembra vedremo anche un completo rinnovamento di Wear OS, il sistema operativo per smartwatch dell’azienda.

Wear OS non ha ricevuto l’attenzione che meritava negli ultimi anni. È vero ci sono stati alcuni piccoli cambiamenti all’interfaccia utente, è stato ottimizzato il sistema di gesture per la navigazione tra le schermate della “home” e sono stati aggiunti dei pannelli con informazioni aggiuntive ma nulla che facesse gridare al miracolo. Il sistema operativo per smartwatch di Google sembrava essersi fermato.

A rinnovare la speranza dei fan ci pensa però ora la pagina del programma del Google I/O 2021, evento che anche quest’anno si terrà in streaming online gratuitamente. In questa pagina, in cui è riassunto tutto ciò che vedremo durante lo svolgersi della conferenza, troviamo un testo che recita:

“Vieni ad scoprire l’ultima beta di Android 12, gli aggiornamenti di Jetpack Compose, una nuovissima versione di Wear e molto altro ancora!”

Ciò che salta all’occhio di questa frase che a molti è sembrata perfettamente innocente è l’ultima parte: Google scrive a chiare lettere che vedremo una “nuovissima versione di Wear“, indicando come ci siano grossi cambiamenti all’orizzonte a partire dal nome stesso del sistema operativo. Wear OS diventerà semplicemente Wear.

Assieme all’annuncio di questa nuova versione di Wear OS, in cui speriamo Google ci abbia messo l’impegno necessario a raggiungere la qualità dei sistemi operativi wearable della concorrenza, potremo forse dare anche un primo sguardo al tanto atteso e rumoreggiato Pixel Watch, anche se sinceramente dubitiamo sia già arrivato il momento del suo debutto nei negozi.

Aggiornamento: Il profilo Twitter di Wear OS ha confermato l’arrivo di importanti novità durante il Google I/O di questa sera!

The time has come for #GoogleIO. Join us tomorrow for a look at what’s new on Wear OS. pic.twitter.com/ylGiIevTc4 — Wear OS by Google (@WearOSbyGoogle) May 17, 2021