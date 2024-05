Google Maps sbaglia e in Alto Adige si creano code sulle strade secondarie

Un significativo disguido ha causato notevoli rallentamenti nel traffico intorno a Vipiteno, in Alto Adige, durante la giornata di giovedì 30 maggio. Migliaia di automobilisti sono stati erroneamente indirizzati da Google Maps a uscire dall'Autostrada del Brennero (A22) e immettersi su strade secondarie che conducono verso l'Austria. L'app segnalava un'inesistente chiusura dell'autostrada e ha causato ingorghi a partire dalle 11 del mattino fino al tardo pomeriggio.

La situazione è stata aggravata dai lavori in corso in alcune gallerie lungo l'A22, che tuttavia non precludevano la transitabilità dell'autostrada. Di fronte a questo scenario, la direzione dell'Autostrada del Brennero ha prontamente installato cartelli luminosi all'uscita di Vipiteno e inviato personale sul posto per informare i guidatori che non era necessario deviare dal percorso autostradale. Nonostante questi sforzi, la confusione ha portato a un sovraffollamento di veicoli, particolarmente grave.

Questi eventi non solo provocano disservizi generali, ma possono anche ostacolare le operazioni di soccorso in caso di emergenze, dato che le strade alternative restano bloccate.

Il vicesindaco di Vipiteno, Fabio Cola, ha espresso la sua frustrazione riguardo a situazioni ricorrenti di questo tipo, causate da errori di navigazione digitale. Ha inoltre sottolineato come spesso le app di navigazione tendano a sovrastimare i disagi dovuti a lavori stradali, consigliando inutilmente deviazioni che finiscono per congestionare le vie locali.

Cola ha discusso della necessità di adottare misure preventive simili a quelle in vigore in Austria, dove, durante periodi di intenso traffico, è vietato uscire dall'autostrada per evitare situazioni di congestionamento estremo. Tale politica è stata proposta in più occasioni sia alla provincia che alla direzione dell'A22, sperando di implementare una soluzione che possa finalmente prevenire queste problematiche ricorrenti, causate da errate indicazioni stradali da parte delle app.