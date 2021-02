Google Maps si arricchisce di una nuova funzionalità attesa da tempo

Google Maps si arricchisce di una nuova interessantissima funzionalità, denominata “Split-Screen Street View”, al momento solo per i dispositivi Android. D’ora in poi sarà dunque possibile vedere dove si sta andando, in tempo reale, senza dover accedere per forza di cose alla versione desktop dell’app ma direttamente attraverso il proprio smartphone.

Fino ad oggi infatti era praticamente necessario utilizzare l’interfaccia desktop di Maps per poter fruire correttamente delle possibilità offerte da Street View, questo perché se da un lato la funzione per l’app era comunque utilizzabile, dall’altra non nascondiamo che le informazioni apparivano sempre poco comprensibili. In particolare, si faceva fatica a capire la direzione in cui dover procedere per raggiungere il luogo selezionato.

Ebbene, grazie ora al nuovo aggiornamento, gli utenti potranno iniziare Street View in modalità split screen (ossia la possibilità di dividere lo schermo in due parti e visualizzare contemporaneamente due app, o la schermata home ed un app) appunto con molta più praticità e naturalezza.

Google Maps Split Screen

Per iniziare ad utilizzare questa funzionalità sarà necessario cliccare sulla finestrella rettangolare di Street View dopo chiaramente aver scelto la destinazione da raggiungere attraverso Google Maps, successivamente selezionare il pulsante “espandi”, posizionato in basso a destra, fatto ciò lo schermo si dividerà in due.

Da qui in poi sarà possibile verificare in tempo reale dove ci si trova nella mappa e di conseguenza verificare la direzione verso cui procedere per arrivare alla meta selezionata. È importante sottolineare come questa nuova possibilità potrà essere fruita sia in modalità landscape che in verticale, a seconda delle esigenze dell’utente.

Google Maps prima e dopo

Per iniziare ad utilizzare questa nuova funzionalità è imprescindibile verificare che la versione installata di Google Maps sia la v10.59.1, in alternativa sarà necessario controllare che sia presente un aggiornamento dell’app sul Play Store o attendere che lo stesso arrivi sul vostro device. Lo split screen è attualmente disponibile per tutti gli utenti, basta solo avere a disposizione l’ultima versione dell’app.

Non nascondiamo che Google avrebbe potuto implementare molto prima questa possibilità, soprattutto perché era nell’aria da diverso tempo ma tutto è bene quello che finisce bene e siamo certi che questa possibilità farà felici molti assidui utilizzatori della famosa app del colosso di Mountain View.

Stiamo vedendo questa nuova visualizzazione sull’iterazione di Maps v10.59.1: la modalità “split screen” sembra essere già attiva per tutti, la modifica infatti è stata rilasciata lato server. Dai due screenshot pubblicati poco sopra potete vedere voi stessi la vecchia interfaccia utente con la release v10.43.7 e la nuova modalità con la v10.59.1. Google ha impiegato un po’ per implementare tale feature, ma siamo contenti che sia finalmente arrivata. Voi la vedete già all’interno dell’app? Fatecelo sapere.