Google Pixel 4 XL: spunta una versione 5G con 8 GB di RAM

Il noto portale di benchmark Geekbench ha rivelato la possibile esistenza di una variante 5G di Pixel 4 XL con 8 GB di RAM.

Google dovrebbe presentare i suoi prossimi smartphone top di gamma in autunno. Alcune voci menzionano il 15 ottobre come data prescelta dal gigante di Mountain View per annunciare Pixel 4 e Pixel 4 XL. A quanto pare, ci sarà una terza versione. A svelarlo è il noto portale di benchmark Geekbench che ha pubblicato la scheda di un Pixel 4 XL dotato di ben 8 GB di RAM, un quantitativo superiore rispetto a quanto vociferato fino a questo momento.

Le novità non si esauriscono qui. Pixel 4 XL, infatti, potrebbe anche essere il primo smartphone di Big-G a supportare le nuove reti 5G. Insomma, si tratterebbe di un aggiornamento importante per la serie Pixel. Il dispositivo testato è basato sul processore SM8150 (Snapdragon 855 o Snapdragon 855 Plus) che è stato in grado di totalizzare 761 punti in single-core e 2326 in multi-core. Parliamo di risultati paragonabili a quelli ottenuti da OnePlus 7 Pro.

Credit - Geekbench

Per quanto riguarda il resto delle caratteristiche tecniche, il portale non rivela nient’altro ma – nel corso di questi mesi – non sono mancate le solite indiscrezioni che ci hanno fornito un quadro quasi completo. Lo smartphone dovrebbe integrare un display da 6,23 pollici con risoluzioni 1.440 x 3.040 pixel. Il bordo superiore ospiterà tutti i sensori destinati al riconoscimento del volto e alle Motion Sense, la funzione che permetterà di svolgere azioni sullo smartphone senza toccarlo.

Il comparto fotografico dovrebbe comporsi di tre fotocamere (principale da 12 MP + teleobiettivo da 16 MP + obiettivo grandangolare). Probabilmente, il fratello minore Pixel 4 sarà dotato di sole due fotocamere. Come già detto in altre occasioni, Pixel 4 XL sembra essere candidato a diventare uno degli smartphone più interessanti della seconda metà del 2019. Staremo a vedere!