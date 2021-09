Google Pixel 6 e 6 Pro, prezzi trapelati troppo belli per essere veri

Il giorno in cui Google annuncerà al mondo (o per lo meno ai fortunati Paesi in cui saranno disponibili) i Pixel 6 e Pixel 6 Pro è sempre più vicino, di conseguenza è normale che sempre più informazioni al momento riservate appaiano in rete di tanto in tanto.

Sembra che qualcuno sia riuscito a mettere le proprie mani sui prezzi ufficiali dei due prossimi smartphone Made by Google, prezzi che se confermati ci farebbero rimpiangere ancora di più il fatto che questi Pixel non saranno ufficialmente disponibili in Italia.

Secondo quanto affermato dal canale YouTube This is Tech Today, il quale avrebbe ricevuto queste informazioni da una fonte che ritiene affidabile, sembra che Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro possano essere immessi sul mercato europeo ad un prezzo decisamente competitivo.

Certo non aspettatevi un prezzo da medio gamma o da budget phone, stiamo pur sempre parlando di due smartphone dalle caratteristiche tecniche di alto livello, ma a quanto pare sembra che l’azienda di Mountain View quest’anno voglia riuscire a mettere più Pixel possibili nelle mani degli utenti.

Il modello base di Pixel 6 dovrebbe essere proposto al ragionevole prezzo di 649 euro nel nostro continente, con il Pixel 6 Pro che non dovrebbe superare gli 899 euro. Visto lo storico di Google, non certo famosa per offrire i propri smartphone a prezzi competitivi, e calcolando che l’azienda stessa aveva comunicato ai giornalisti americani che i due nuovi terminali avrebbero occupato una fascia alta del mercato, queste cifre sono certamente sorprendenti.

Si tratta sempre di indiscrezioni, quindi prendete queste informazioni con le pinze, Google non ha ancora ufficialmente svelato i due prodotti e non ne ha ovviamente nemmeno confermato i prezzi.

Se i prezzi trapelati dovessero essere confermati dall’azienda colosso delle ricerche ci troveremmo davanti a due degli smartphone dal rapporto qualità/prezzo migliore degli ultimi tempi, sempre che anche le specifiche trapelate siano confermate. Una vera sfortuna che, come sempre più spesso capita, il nostro Paese sia escluso dalla lista di chi ha accesso ad alcuni dei prodotti hardware e software di Google…