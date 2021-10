Google Pixel 6 disponibili su Amazon, cosa aspettate?

La scorsa settimana Google ha annunciato ufficialmente i suoi nuovi smartphone top di gamma, Pixel 6 e Pixel 6 Pro. I due smartphone, attesissimi dai nostri lettori sin dai primi rumor circolati in rete, arriveranno ufficialmente in Italia solamente in un secondo momento mentre già da ora sono acquistabili in diversi Paesi europei e non.

Se non volete attendere la disponibilità ufficiale nel 2022 oppure non vi interessa affidarvi agli altri metodi da noi proposti per avere a disposizione subito i nuovi Pixel, è ora possibile acquistarli da Amazon Italia. Tuttavia non è tutto oro quel che luccica…

Su Amazon Italia sono spuntati i primi esemplari di Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro. Nel caso non abbiate quindi la possibilità di importare gli smartphone dall’estero o preferiate affidarvi al sempre incredibile supporto clienti dell’azienda fondata da Jeff Bezos, proprio su Amazon è ora possibile acquistare entrambi i nuovi terminali Google:

Come potete vedere, i prezzi proposti sono ben lontani dalle cifre ufficiali a cui Google sta proponendo i due nuovi terminali. Come ricordano i colleghi di TuttoAndroid che hanno scovato i link, gli smartphone sono importati dal Regno Unito e sono venduti da un rivenditore terzo: a causa della conversione Sterlina-Euro, delle tasse d’importazione e del margine del negozio il prezzo finale è lievitato rispetto quello di listino.

Tuttavia, se proprio non riuscite ad attendere ed il vostro budget lo permette, questi Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono disponibili all’acquisto e verranno spediti già a partire dal 28 di questo mese. Si tratta di smartphone sbloccati (senza blocco SIM) e soprattutto perfettamente funzionanti con le reti telefoniche del nostro Paese.

Vi farete tentare o ricorrerete a metodi alternativi? Preferite attendere la disponibilità ufficiale l’anno prossimo?