Come acquistare Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro dall’Italia fin da subito

Nella serata di ieri, Google ha finalmente annunciato al mondo i suoi nuovi smartphone top di gamma durante l’evento in streaming Pixel Fall Launch. Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono dunque ufficiali, ne conosciamo tutti i dettagli ma soprattutto i prezzi.

Sono smartphone che hanno attirato l’interesse di molti utenti, i quali sono rimasti delusi alla notizia di non poterli acquistare fin da subito anche in Italia. Ebbene, esistono diverse soluzioni per aggirare tale imprevisto!

Indice:

Chiedere aiuto ad amici o parenti

La prima soluzione al vostro problema è ovviamente la più semplice e scontata. Se avete conoscenti, amici o parenti che risiedono in uno dei Paesi in cui i Pixel 6 e Pixel 6 Pro sono attualmente disponibili potreste chiedere aiuto a loro!

Essi potrebbero recarsi in un negozio fisico, come Saturn o Mediamarkt in Germania, per acquistare il vostro nuovo scintillante smartphone oppure potrebbero fornirvi un indirizzo a cui far spedire il terminale in caso di acquisto online.

Una volta che loro riceveranno il telefono potrete organizzare il pick-up da parte di un corriere che poi recapiterà il pacco a casa vostra in Italia! Semplice ed efficace.

Affidarsi a servizi di inoltro postale

In mancanza di conoscenti residenti all’estero, è sempre possibile sostituirli con un servizio di inoltro postale. Si tratta di attività che forniscono ai clienti degli indirizzi di recapito locali a cui far consegnare i propri pacchi e che poi si occuperanno di inoltrare la merce.

Attenzione a chi vi affidate! Il negozio da cui acquisterete il vostro Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro non si prenderà alcuna responsabilità di cosa succederà al pacco una volta consegnato all’indirizzo da voi inserito in fase di acquisto. Accertatevi che il servizio di inoltro postale sia conosciuto, testato ed affidabile o potreste perdere lo smartphone per sempre senza possibilità di rimborso.

Ricordatevi che in questo caso saranno da aggiungere al prezzo dello smartphone i costi relativi al servizio di inoltro che solitamente possono aggirarsi all’incirca su una ventina di euro.

Acquistare da negozi esteri che spediscono in Italia

Il metodo sicuramente più facile per portarsi a casa un Google Pixel 6 o la sua variante Pro è quello di acquistare da negozi esteri che spediscono direttamente anche in Italia. Purtroppo quasi tutti i rivenditori che al momento hanno a catalogo i nuovi smartphone Google hanno la necessità di utilizzare come destinazione della spedizione un indirizzo del Paese in cui risiedono il che può rendere la ricerca abbastanza estenuante.

Fortunatamente ci viene in soccorso Fnac, negozio di elettronica di consumo francese molto conosciuto e affidabile. Fnac, infatti, permette di inserire come indirizzo di destinazione delle spedizioni anche località italiane permettendovi quindi di acquistare un Pixel 6 o un Pixel 6 Pro senza alcun tipo di problema.

Al momento Fnac non ha a catalogo ogni colorazione e ogni modello di Pixel, quelli che potete al momento scegliere sono:

A differenza delle spedizioni su suolo francese, che vengono effettuate in maniera gratuita, le spedizioni in Italia richiedono un contributo aggiuntivo di una cifra che varia tra i 10 euro ed i 30 euro, in base alla vostra località ed al vostro CAP, tenetelo a mente.

Per il resto la procedura d’acquisto è identica a quella che avreste con un sito italiano: aggiungete il prodotto al carrello e completate il pagamento.

Non avete fretta? Attendete pazienti

Se non avete fretta di mettere le mani su un nuovo smartphone e il vostro attuale dispositivo può reggere ancora per qualche mese, il nostro consiglio è quello di aspettare ed avere pazienza. Google ha ufficialmente annunciato che Pixel 6 e Pixel 6 Pro arriveranno ufficialmente anche in Italia durante la prima parte del 2022.

Noi continueremo a tenervi aggiornati nel caso venissimo a conoscenza di date più precise nel prossimo futuro.