A soli 339€ uno smartphone Google con IA integrata: ecco di quale si tratta

Se siete alla ricerca di uno smartphone all'avanguardia con le più recenti tecnologie, incluso il supporto all'intelligenza artificiale, il Google Pixel 7a è una scelta da considerare. Pur non essendo l'ultimissimo modello di Google, riceve costanti aggiornamenti software che lo mantengono al passo con le novità più recenti. Oggi, su Amazon, è disponibile al prezzo più basso, rendendo l'acquisto a 339,90€ un'opportunità davvero conveniente.

Google Pixel 7a, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 7a si rivela ideale per chi cerca uno smartphone dotato di IA e che possa garantire una buona durata della batteria. Utenti che danno priorità alla fotografia troveranno in questo telefono un compagno insostituibile grazie alla doppia fotocamera posteriore che eccelle negli scatti in condizioni di luce scarsa e nella correzione di foto sfocate.

Anche chi attribuisce grande importanza alla sicurezza delle proprie informazioni personali troverà nel Pixel 7a un alleato affidabile, in virtù del processore Google Tensor G2 e del chip di sicurezza Titan M2, oltre alla VPN integrata di Google One che offre protezione supplementare nelle navigazioni online.

Da non tralasciare è l'attrattiva per gli amanti della tecnologia e dell'ecosostenibilità. Grazie all'inclusione di materiali riciclati nella sua costruzione, il Google Pixel 7a si pone come una scelta cosciente per l'ambiente. In aggiunta, gli utenti che desiderano uno smartphone che mantenga le sue prestazioni nel tempo saranno soddisfatti dalla promessa di aggiornamenti del sistema operativo e di sicurezza per anni a venire. Con un prezzo di 339,90€, considerando le sue caratteristiche premium come la capacità di fare ottime foto e le rigorose misure di sicurezza, il Google Pixel 7a rappresenta un'opzione eccellente per chi cerca un telefono di fascia media senza compromessi.

Vedi offerta su Amazon