Niente più offerte sul Google Store? Ci pensa Amazon con il Google Pixel 8 a -30%

Se avete deciso di puntare su uno smartphone Android di fascia alta, che integri le ultime innovazioni tecnologiche come l'intelligenza artificiale e un comparto fotografico di eccellenza, il Google Pixel 8 rappresenta ancora oggi una scelta di punta, nonostante il recente lancio del nuovo modello. Attualmente, Amazon offre un sconto del 30%, rendendo più accessibile questo telefono a chi non ha avuto l'opportunità di approfittare delle recenti promozioni del Google Store. E per quanto riguarda il prezzo? Solo 599€ invece di 859€ per la versione con maggiore capacità di memoria interna.

Google Pixel 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Il Google Pixel 8 si rivela uno smartphone di fascia alta progettato per appassionati di tecnologia e fotografia che cercano prestazioni senza compromessi e un sistema di fotocamere di prim'ordine. Con il suo chip Google Tensor G3, offre una potenza e un'efficienza di calcolo straordinarie, adatte a chi utilizza intensivamente lo smartphone per gaming, multitasking o applicazioni professionali. La capacità di scattare foto eccezionali in diverse condizioni di luce, grazie al sensore principale da 50 MP e quello ultra-grandangolare da 12 MP, soddisfa gli utenti più esigenti in ambito fotografico.

Inoltre, coloro che danno priorità alla sicurezza troveranno la VPN di Google One e il chip di sicurezza Titan M2 strumenti efficaci per proteggere la propria privacy online. Chi apprezza anche l'estetica, i bordi smussati e le finiture lo rendono non solo uno smartphone potente ma anche un oggetto di design. La resistenza ad acqua e polvere conferita dalla certificazione IP68 aggiunge un ulteriore livello di durabilità, adatto per chi è alla ricerca di un dispositivo affidabile in ogni situazione.

Infine, le opzioni di ricarica cablata e wireless lo rendono ideale per utenti sempre in movimento, che necessitano di un telefono capace di supportarli durante l'intera giornata senza necessità di ricariche frequenti. Considerando il prezzo scontato di 599€, il Google Pixel 8 rappresenta un'ottima opportunità per chi desidera unire tecnologia, fotografia d’eccellenza e design elegante.

