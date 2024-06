Google Pixel 8 al MINIMO su Amazon: CHE AFFARE! (-170€)

Se siete alla ricerca di uno smartphone Android senza molti compromessi, che unisca prestazioni eccezionali a un prezzo competitivo, allora questa offerta di Amazon potrebbe fare proprio al caso vostro. Il Google Pixel 8 è infatti ora disponibile a 529,00€, con uno sconto di 170€, si tratta del minimo storico per il dispositivo, il che lo rende un affare imperdibile.

Google Pixel 8, chi dovrebbe acquistarlo?

Google Pixel 8 è un'ottima scelta per chi cerca uno smartphone all'avanguardia, capace di soddisfare esigenze sia professionali che di intrattenimento, con prestazioni veloci e un'autonomia sorprendente. Grazie al suo SoC Google Tensor G3 e all'IA integrata della compagnia, lo smartphone è in grado di diventare un vero e proprio assistente giornaliero, evitando in tutte le sue mansioni rallentamenti e problemi.

Con uno schermo da 6,2 pollici ad alta risoluzione di 2400x1080 pixel e frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, lo smartphone è ideale sia per gli appassionati di contenuti multimediali, riproducibili vividamente e fluidamente, e sia per l'ambito lavorativo. La fantastica batteria progettata da Google garantisce invece 24 ore di utilizzo, attraverso un sistema adattivo che sfrutta l'intelligenza artificiale per dare il massimo solo nei momenti giusti.

Il tutto è posizionato in una scocca con certificazione IP68 contro acqua e polvere, con il Gorilla Glass Victus che evita crepe e rotture del display. Gli appassionati di fotografia, con le modalità notturna, scatto migliore e astrografia non rimarranno di certo a secco, vista la presenza di una fotocamera da 50MP per video in 4K e foto fino a 8K. Non manca la VPN di Google One integrata per la navigazione sicura e la traduzione in tempo reale per 49 lingue (fra cui italiano e inglese).

Google Pixel 8 da 128GB, ora disponibile in varie colorazioni a 529,00€, rappresenta un'eccellente opportunità per chi desidera unire prestazioni di alto livello, fotografie spettacolari, sicurezza e autonomia da record. Grazie alle sue specifiche tecniche di alto livello e all'intelligenza artificiale integrata si conferma un modello da non lasciarsi scappare praticamente per qualunque esigenza.

Vedi offerta su Amazon