Google Pixel 8 potrà eseguire alcune funzioni dell'IA localmente

Google sta per introdurre presto sul Pixel 8 una serie di funzionalità basate sull'Intelligenza Artificiale alimentate nativamente dal dispositivo, tra cui riassunti delle registrazioni e risposte intelligenti.

Queste nuove funzionalità si baseranno su Gemini Nano, un modello di IA di dimensioni ridotte sviluppato e rilasciato da Google l'anno scorso, progettato appositamente per funzionare su dispositivi mobili.

Gemini Nano è stato presentato come una versione leggera di Gemini pensata per funzionare autonomamente sui dispostivi mobile.

L'annuncio è arrivato oggi dall'azienda, che ha confermato che Summarizer in Recorder e Smart Reply in Gboard saranno presto disponibili in anteprima per gli sviluppatori nell'aggiornamento delle funzionalità del Pixel.

Queste caratteristiche erano state presentate per la prima volta lo scorso ottobre durante il lancio del Pixel 8. Fino ad ora, le funzionalità alimentate da Gemini Nano erano disponibili esclusivamente su Pixel 8 Pro e Galaxy S24.

Google ha spiegato che l'utilizzo di modelli di lingua complessi sui telefoni con diverse specifiche di memoria può influenzare l'esperienza finale degli utenti, pertanto hanno condotto una serie di test e convalidazioni su Pixel 8 prima del lancio.

L'azienda si è detta entusiasta di offrire l'opportunità agli sviluppatori di sperimentare Gemini Nano, auspicando di ricevere feedback utili per continuare a migliorare e innovare il proprio sistema.

Finora, Google ha principalmente concentrato il proprio lavoro su funzionalità basate sull'IA che richiedono il supporto del cloud, anche se indirizzate ai dispositivi mobili.

Tuttavia, con l'introduzione di funzionalità alimentate direttamente dai dispositivi, come Gemini Nano per l'apunto, Google sta spostando sempre più il processo di elaborazione e apprendimento automatico direttamente sui dispositivi.

A gennaio, Google ha lanciato "Circle to search" per alcuni dispositivi Pixel e Samsung, un'altra funzionalità basata sull'IA progettata per semplificare la ricerca di informazioni.

Questa settimana, l'azienda ha annunciato che questa funzione sarà estesa a più telefoni Pixel e Samsung, oltre a determinati tablet, e che riceverà un aggiornamento per supportare la traduzione istantanea del contenuto visualizzato sullo schermo, ampliando ulteriormente le capacità basate sull'IA offerte agli utenti.