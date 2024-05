Google Pixel 8a è ufficiale, non chiamatelo medio gamma!

Dopo l'ondata di leak che hanno circondato questo dispositivo, i primi arrivati addirittura a fine 2023, mancava ormai solamente l'annuncio ufficiale. Ecco tutto quello che dovete sapere riguardo Pixel 8a, lo smartphone dalle specifiche premium che porta l'IA di Google ad un prezzo più accessibile.

Con un design che ricorda quello di Google Pixel 8, il Pixel 8a si integra alla perfezione nella famiglia di prodotti dell'azienda di Mountain View. I bordi arrotondati e le dimensioni relativamente compatte rendono Pixel 8a uno smartphone pratico e tascabile.

Rispetto alla scorsa generazione troviamo miglioramenti importanti lato display. Il pannello AMOLED da 6,1" è ora in grado di raggiungere la luminosità di picco di 2000 nit (1400 nit in HDR) ed ha una frequenza di aggiornamento di 120Hz, in aumento rispetto ai 90Hz di Pixel 7a.

Sotto la scocca trova posto il più recente chip realizzato da Google, lo stesso che troviamo anche su Pixel 8 Pro, ovvero Tensor G3. Trovano spazio 8GB di veloce RAM LPDDR5X, perfetta per l'esecuzione delle numerose funzionalità IA, e 128GB o 256GB di memoria interna UFS 3.1. La batteria da 4492mAh è supportata anche dalla presenza della ricarica wireless Qi. La fotocamere posteriori sono rispettivamente da 64MP e da 13MP, quest'ultima con lente grandangolare. La fotocamera frontale è da 13MP.

Ciò che rende però speciale questo dispositivo è l'integrazione di una marea di funzionalità esclusive della famiglia di smartphone Pixel. Anche il Pixel 8a dispone per esempio di Cerchia e Cerca, per cui non dovrete più cambiare app per trovare le informazioni che state cercando, risparmiando tempo. Inoltre, le funzioni di assistenza alle chiamate Pixel potenziate dall'intelligenza artificiale, come Filtro Chiamate, Trascrivi la chiamata, Aspetta per me, Chiamata Nitida e altre ancora, sono tutte incluse nel Pixel 8a.

Grazie a Google Tensor G3, il nuovo arrivato è dotato di strumenti basati sull'intelligenza artificiale per ottenere il massimo da foto e video. Scatto Migliore consente di creare lo scatto di gruppo desiderato scegliendo l'espressione migliore per tutti i partecipanti alla foto. Magic Editor consente di riposizionare e ridimensionare i soggetti, il tutto in pochi tocchi. Gomma Magica Audio rimuove facilmente i suoni che distraggono nei video, come il vento, la folla e altri rumori, per un audio nitido e chiaro. Pixel 8a include anche Hi Res Zoom fino all'ingrandimento 8x e funzioni come Gomma Magica, Foto Notturna e Foto Nitida. Come tutti i Pixel, anche il Pixel 8a include Real Tone, per rappresentare accuratamente la tonalità della pelle di ognuno nelle foto e ora anche nei video.

Ovviamente arriva con a bordo già Android 14 e sarà tra i primi a ricevere le future versioni del sistema operativo. Parlando di futuro, Pixel 8a riceverà 7 anni di aggiornamenti software e patch di sicurezza (quindi fino Android 21!) e amplierà le proprie funzionalità con i Feature Drop a cadenza regolare.

“il Google Pixel 8a non è solo un insieme di specifiche tecniche, ma anche di esperienze incredibili grazie all'intelligenza artificiale di Google. Dalle funzioni più intelligenti a un prezzo davvero accessibile, oltre a un design riconoscibile, questo è il telefono che cambia il gioco. È una fantastica aggiunta alla nostra famiglia Pixel che offre ancora più scelta alle persone”, afferma Giovanni Bergamaschi, Country Lead di Device & Services di Google Italy

Prezzo e disponibilità

Il Pixel 8a è proposto a partire da 549,00 euro e sarà disponibile per il preordine su Amazon e Google Store dal 7 maggio e per la vendita dal 14 maggio su Google Store, Amazon, Unieuro e Vodafone. Sempre dal 14 maggio arriva in Italia anche Google Pixel Tablet, che abbiamo di recente provato per voi: