Spuntano nuove foto dal vivo dei Pixel 9, vi piacciono?

Le immagini reali di Pixel 9, Pixel 9 Pro e della versione più grande, il Pixel 9 Pro XL, sono trapelate online, rivelando dettagli molto interessanti su questi attesi dispositivi.

La gamma, ancora non ufficialmente annunciata, include una serie di modelli che promettono di solleticare la curiosità degli appassionati di telefonia mobile con specifiche e caratteristiche allettanti.

Emerse in seguito a una condivisione sul sito Rozetked, le specifiche del Pixel 9 Pro XL (nome in codice "Komodo") comprendono una dotazione di 16GB di RAM, 128GB di memoria per lo storage e uno schermo da 6.73 pollici. Il dettaglio delle specifiche proviene dall'applicazione AIDA64, che ha rivelato questi dati direttamente dai dispositivi in esame.

Riguardo al comparto fotografico, gli smartphone Pixel 9 Pro e Pro XL si distinguono per includere tre lenti da 50MP, capaci di offrire zoom a 0.5x, 1x e 5x. Queste caratteristiche suggeriscono una continuità nel design con il Pixel 9 Pro, sebbene in una versione ingrandita.

Il modello base, il Pixel 9 (con il nome in codice "Tokay"), non è da meno, presentandosi con 12GB di RAM e 128GB di storage, oltre a doppia camera che supporta zoom a 0.5x e 1x. Questi nuovi modelli, inclusi il 9 e il 9 Pro, vantano schermi con refresh rate a 120Hz, sebbene il Pixel 9 abbia cornici leggermente più ampie rispetto al Pro.

Un confronto visivo tra i modelli Pixel 9, Pixel 8 e Pixel 7 mette in evidenza che i nuovi dispositivi sono più grandi del predecessore, avvicinandosi più alle dimensioni del Pixel 7, secondo quanto rilevato da Rozetked.

Caratteristica esclusiva dei modelli Pro è la presenza del supporto Ultra Wideband (UWB), accanto a un design che predilige una parte posteriore opaca abbinata a bordi lucidi. Al contrario, il Pixel 9 opta per una finitura posteriore più lucida e bordi opachi, richiamando il design della serie Pixel 7.

Tutti e tre i dispositivi sono alimentati dallo stesso chipset, presumibilmente denominato Tensor G4, promettendo di offrire prestazioni impressionanti.