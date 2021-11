Google Pixel: Android 12 arriva due volte, ma è la versione sbagliata!

Da poche ore molti degli smartphone Google (tranne gli attualissimi Pixel 6 e Pixel 6 Pro) stanno ricevendo la notifica dell’aggiornamento ad Android 12, di nuovo. In effetti c’è un problema, non solo è già stato distribuito ad ottobre ma la versione notificata è quella sbagliata!

Di fatti il numero della build Android 12 porta alla personalizzazione di Verizon che, ovviamente, non è compatibile per tutti i Pixel distribuiti nel mondo.

Non è passato nemmeno un mese da quando Google ha iniziato a distribuire l’ultimo sistema operativo del robottino verde. Che sta succedendo? C’è stato un errore?

Le segnalazioni arrivano da più parti, i clienti si sono ritrovati a discuterne anche su Reddit. Google non ha rilasciato alcuna dichiarazione ma è chiaro che ci deve essere stato un errore lato Server perché un Pixel venduto, ad esempio, in Europa non deve ricevere la versione Verizon.

Qualora l’aggiornamento iniziasse potrebbe mandare in bootloop lo smartphone e, con lui, i dati memorizzati andrebbero persi. Qualche utente però non ha aspettato e ha aggiornato. Fortunatamente l’installazione è andata a buon fine e la build si è trasformata proprio in quella di Verizon.

E’ chiaro che se ciò avvenisse in territorio USA non ci sarebbero grossi problemi. Il punto è se l’aggiornamento raggiungesse i Pixel worldwide in quanto i parametri relativi al set di istruzioni per la rete sono diversi. Verizon utilizza la tecnologia mmWave su rete CDMA, mentre la maggior parte degli altri paesi usano Sub6 basata sul GSM.

Ancora Google non si è pronunciata a riguardo ma se chi ci legge ha ricevuto la notifica dell’aggiornamento, consigliamo di non procedere fino ad una comunicazione da parte della società sulla vicenda.