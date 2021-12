Google Pixel Watch è realtà: trapelate le prime foto ufficiali

Questa sembra essere davvero la volta buona per Google: il Pixel Watch è più vicino di quanto si pensi, sarà immesso sul mercato nel corso del 2022 e sono già in circolo i leak delle prime foto promozionali che ne illustrano il design e le principali funzionalità.

Come avevamo anticipato già qualche giorno fa, Business Insider aveva anticipato il lancio del primo wearable proprietario dell’azienda di Mountain View, nascosto sotto il nome in codice “Rohan” nei documenti interni fatti trapelare alla testata.

Business Insider aveva confermato anche indiscrezioni e ipotesi relative al design dello smartwatch in accordo ai render prodotti qualche mese prima dal leaker Jon Prosser, che illustrano un device dalla forma rotonda e senza cornici, dotato di sensori per il tracciamento dell’attività fisica e dei principali dati biometrici, oltre che ovviamente in piena integrazione con il resto dell’ecosistema Google.

Ora però Jon Prosser in persona, per mezzo del canale YouTube Front Page Tech, ha rivelato al pubblico le prime vere foto promozionali del Google Pixel Watch, provenienti da fonti interne all’azienda e destinate a fini di marketing. Vediamole insieme.

Innanzitutto, la prima conferma data da questi leak riguarda il nome ufficiale del dispositivo, che presenta un richiamo diretto alla gamma di smartphone Pixel già immessa sul mercato questo autunno rafforzando l’idea di continuità data da Google ai suoi prodotti.

Con il Google Pixel Watch l’azienda si prepara dunque a entrare in diretta competizione con Apple Watch, contrapponendo al wearable di Apple un dispositivo dotato di Wear OS 3, un sistema operativo già ben rodato grazie all’implementazione su prodotti di terzi.

Come fa notare Prosser nel video in cui presenta al mondo le prime immagini ufficiali del Google Pixel Watch, queste immagini destinate al marketing danno un’idea di come Google vuole presentare al mondo il proprio primo wearable. L’idea è quella di uno smartwatch versatile, in grado di unificare l’hardware con l’esperienza software e fornire a un semplice sguardo (at a glance, proprio come il widget che Google presenta sui suoi smartphone) tutte le informazioni utili agli utenti: dalla salute, all’agenda quotidiana, alle informazioni stradali.

Non traspare invece da questi materiali un aspetto su cui l’articolo di Business Insider si era particolarmente concentrato, ossia la volontà di Google di produrre uno smartwatch “adatto al 90% degli utenti”. Non è infatti chiaro, almeno per il momento, se il Google Pixel Watch sarà disponibile o meno in più misure di quadrante.