Google Pixel Watch, il 2022 è l’anno giusto?

Google dispone di una piattaforma software dedicata ai wearable sin dal 2014. Android Wear è passato attraverso diverse evoluzioni, diventando per concludere Wear OS 3 realizzato dall’azienda americana grazie alla collaborazione con Samsung e Fitbit.

Il brand non ha però mai presentato un proprio smartwatch dotato di tale sistema operativo, nonostante i rumor si siano susseguiti per anni. Il 2022 sembra però l’anno giusto per il fantomatico Pixel Watch!

Secondo quanto pubblicato dalla testata Business Insider, il primo smartwatch del colosso del web dovrebbe finalmente arrivare nel corso del 2022. Non è ancora chiaro se esso entrerà a far parte della famiglia Pixel (molto probabile) o se verrà semplicemente presentato sotto il brand Google.

La fonte indica come Google stia lavorando ad un dispositivo indossabile dal nome in codice Rohan. Sembra che il dispositivo utilizzi l’ultima versione di Wear OS, quella annunciata durante il Google I/O 2021, abbia un design di tipo circolare sprovvisto di ghiera girevole e sia in grado di tracciare l’attività fisica e diversi dati biometrici.

Business Insider non è stata in grado di confermare se questo prodotto sarà disponibile in due diverse dimensioni, un po’ come i Galaxy Watch4 di Samsung.

Sfortunatamente, non solo l’orologio richiederebbe una ricarica quotidiana (come alcuni altri smartwatch Wear OS), ma si vocifera che utilizzi anche cinturini con attacco proprietario, una mossa in stile Apple in netto contrasto con l’offerta di Fossil, Mobvoi, Samsung e in pratica qualsiasi altro produttore. La maggioranza degli smartwatch in commercio, infatti, è compatibile con i cinturini da orologio standard in modo da offrire agli utenti una quantità di alternative praticamente di ogni tipo e prezzo.

L’arrivo di Pixel Watch nel 2022 è supportato anche dalle dichiarazioni recenti provenienti dal leaker Max Weinbach.