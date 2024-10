Google punta a un Pixel Watch con chip Tensor

Da tempo, Google tenta di competere nel mercato degli smartwatch, dominato da Apple e Samsung, con i suoi Pixel Watch (che potete trovare su Amazon). Questi orologi si distinguono per il design elegante e un’interfaccia intuitiva, ma non hanno ancora raggiunto l’eccellenza in termini di prestazioni e durata della batteria, soprattutto se confrontati con i principali competitor.

Un’eccezione è il Pixel Watch 3, che offre una batteria migliorata nella versione più grande. Tuttavia, molti utenti attendono un cambio significativo: l’integrazione di un SoC Tensor, lo stesso tipo di processore personalizzato che ha, letteralmente, trasformato la linea di smartphone Pixel.

Google ha introdotto il processore Tensor con i Pixel 6, segnando una svolta per l’azienda grazie all’integrazione di funzionalità avanzate di intelligenza artificiale. A differenza dei SoC tradizionali, il Tensor non punta solo sulla potenza, ma sulla combinazione di efficienza energetica e capacità AI, che rendono l’esperienza d’uso più fluida e innovativa.

La produzione dei Tensor è stata affidata a Samsung, ma si parla di un possibile cambiamento che potrebbe coinvolgere anche il comparto smartwatch. Secondo indiscrezioni emerse da Android Authority, Google starebbe già lavorando a un chip Tensor per i dispositivi indossabili, con nome in codice “NPT” e lancio previsto per il 2026.

Il nuovo SoC NPT includerà un core ARM Cortex-A78 e due Cortex-A55. Anche se non sono i più recenti, si tratta di un avanzamento rispetto agli attuali Snapdragon impiegati nei wearable. Inoltre, si ipotizza che il chip venga realizzato con processo a 3 nm, lo stesso dei più recenti SoC Apple, il che potrebbe portare a una durata della batteria notevolmente migliorata.

Il lancio di un Pixel Watch con SoC Tensor potrebbe rivoluzionare l’offerta di Google, portando l’AI direttamente al polso dell’utente. La piattaforma AI Gemini, sviluppata da Google, troverebbe così una nuova applicazione, migliorando funzionalità come l’assistenza intelligente e l’analisi dei dati biometrici.

In attesa di queste evoluzioni, il Pixel Watch 3 rimane l’opzione più avanzata per gli utenti Android che amano i prodotti realizzati da Google, soprattutto nella versione da 45 mm, che offre un’autonomia maggiore grazie a una batteria di capacità superiore.