Google trasforma il primo Pixel Watch, l'update è un sogno!

Google ha annunciato il rilascio del nuovo aggiornamento per i dispositivi Pixel, che promette di migliorare ulteriormente l'integrazione dei dispositivi nella vita quotidiana degli utenti. Le novità includono migliorie alla funzione Call Screen, nuove funzioni per il primo Pixel Watch e nuovi strumenti di produttività per Pixel Tablet. Gli aggiornamenti saranno progressivamente disponibili nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda i telefoni Pixel, la funzione Call Screen si arricchisce di nuove capacità, permettendo di avviare una chiamata anche quando il chiamante è in silenzio. Questa novità è particolarmente utile quando il chiamante non risponde, poiché sarà possibile avviare la conversazione toccando semplicemente un pulsante. Inoltre, è ora possibile registrare video HDR a 10 bit e condividerli direttamente su Instagram, oltre a condividere foto Ultra HDR sul feed Instagram.

Per quanto riguarda i dispositivi Pixel Watch, l'aggiornamento porta numerose funzioni avanzate del Pixel Watch 2 anche sul primo modello. Tra le novità, spiccano l'introduzione del Pace Training, che consente di impostare un ritmo durante l'esercizio fisico, mentre Heart Zone Training invece monitora il tempo trascorso in ciascuna zona di frequenza cardiaca personale. Inoltre, è stata completamente ridisegnata l'interfaccia utente per le attività fisiche, rendendo più semplice visualizzare le statistiche dell'allenamento.

Infine sono state introdotte nuove funzionalità, tra cui la possibilità di condividere solo una parte dello schermo durante una videochiamata e una nuova modalità per abbinare rapidamente i dispositivi Bluetooth precedentemente utilizzati con il proprio account.