Google regala nuove funzionalità ai Pixel con l'aggiornamento di giugno

Il Feature Drop di giugno porta un sacco di novità per la famiglia Google Pixel 8, che viene arricchita da nuove funzionalità, alcune delle quali decisamente utili.

La più interessante, visti i tempi, è l'arrivo di Gemini Nano su Pixel 8 e Pixel 8a, che ora avranno accesso a molte delle funzioni IA fino ad ora esclusive di Pixel 8 Pro. Per abilitarlo sarà sufficiente accedere alle opzioni sviluppatore.

Gemini Nano migliorerà ora anche la funzione riassunto nell'app registratore, fornendo testo più dettagliati e precisi e scaricabili direttamente sullo smartphone. La nuova funzione ora include i nomi dei relatori, così da rendere più semplice tenere traccia di chi ha detto cosa durante un'intervista, o una lezione.

Altra novità sicuramente apprezzata riguarda l'uscita video tramite USB-C, finalmente disponibile su Pixel 8a, Pixel 8 e Pixel 8 Pro. Ora è possibile collegare monitor, TV o qualsiasi altro schermo tramite USB-C per trasmettere l'immagine, senza dover fare affidamento a Chromecast o simili.

Per quanto riguarda la sicurezza, il servizio Trova il mio dispositivo ora è in grado di localizzare lo smartphone anche quando è spento, o ha la batteria scarica. Google ha tenuto a sottolineare inoltre che Trova il mio dispositivo cripta la posizione e la mantiene privata, per evitare che Google sappia dove si trova l'utente.

La fotocamera dei Pixel ora permette di selezionare manualmente l'obiettivo desiderato, in più ora è in grado di identificare automaticamente il momento migliore per scattare una foto. È stata introdotta anche la funzione di ricerca inversa dei numeri di telefono direttamente dal registro chiamate.

Novità anche per Pixel Watch 2, che introduce una nuova funzione capace di rilevare gli incidenti in auto, che verifica le condizioni dell'utente e chiama i soccorsi in caso di mancata risposta. Ci sono poi novità per l'app Google Home ed è stata introdotta la possibilità di collegare PayPal a Google Wallet sull'orologio, per facilitare i pagamenti.

Anche Pixel Tablet ha ricevuto degli aggiornamenti: quando in modalità hub ora può sostituire il vostro citofono, mostrandovi chi è alla porta e offrendo una comunicazione a due vie, oltre alla possibilità di inviare rirposte rapide. C'è anche un nuovo widget che vi permette di aggiungere alla schermata home i vostri dispositivi Google Home preferiti e accedervi rapidamente.