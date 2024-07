Google svela Pixel 9 Pro e Fold, forse stanca dei numerosi leak

Poche ore dopo aver svelato il Pixel 9 Pro, Google ha svelato al mondo anche l'esistenza del suo nuovo smartphone pieghevole, il Pixel 9 Pro Fold.

Il video teaser, basato sull'utilizzo di Gemini, ha dato un primo assaggio delle caratteristiche del dispositivo, tra cui un doppio modulo per le lenti della fotocamera posteriore, uno schermo esterno e il design della cerniera.

Nonostante i numerosi leak che sono circolati in rete, ora l'aspetto e il nome dei prossimi smartphone Android di Google non sono più oggetto di speculazioni. Per ottenere conferme sulle specifiche tecniche e sui miglioramenti rispetto ai modelli precedenti bisognerà attendere l'evento hardware Made by Google previsto per il 13 agosto. In quell'occasione, saranno presentate le serie Pixel 9 e Pixel Watch 3, oltre ad altre novità.

Google vuole farvi sapere che Pixel 9 Pro Fold è reale

Potete già registrarvi per ricevere informazioni sulla gamma Pixel 9 direttamente dallo store online di Google. Originariamente, la pagina presentava solo il modello Pro, ma ora è stata aggiornata includendo anche il Pro Fold nei Paesi in cui sarà venduto (spoiler: l'Italia probabilmente non è tra questi).

La strategia di Google di svelare i dispositivi prima che possano trapelare sembra essere una mossa per mantenere alto l'interesse del pubblico e controllare la narrativa riguardo ai suoi prodotti.

Nelle brevi clip Google non dice molto altro riguardo ai nuovi Pixel 9. Tuttavia, si vocifera che i nuovi dispositivi riceveranno aggiornamenti significativi della fotocamera, oltre a un chip Tensor G4 più veloce, un nuovo modem, un lettore di impronte digitali più rapido ad ultrasuoni e altri possibili miglioramenti. Potrebbe inoltre essere la prima famiglia di dispositivi a debuttare con a bordo Android 15.