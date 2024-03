Guardate com'è fatta la macchina che aggiorna gli iPhone senza toglierli dalla scatola

Apple ha presentato un nuovo sistema volto a semplificare il processo di aggiornamento degli iPhone direttamente dalla scatola. Denominata "Presto", questa novità è stata progettata per eliminare la necessità per gli utenti di perdere tempo a scaricare e installare gli aggiornamenti software al momento della prima accensione di un nuovo iPhone.

Quando si acquista un nuovo iPhone, è consuetudine trovare un aggiornamento del software in attesa di installazione come parte della procedura di configurazione. Questo aggiornamento comprende in genere tutte le versioni software rilasciate tra l'uscita dello smartphone dalla fabbrica e il suo arrivo nelle mani dell'utente. Per gli utenti dell'iPhone 15, per esempio, questo aggiornamento si è rivelato fondamentale. Tuttavia, l'inconveniente di dover passare diversi minuti a scaricare un aggiornamento prima di utilizzare il nuovo smartphone può sicuramente smorzare l'entusiasmo.

Secondo quanto riportato da iGeneration, le macchine Presto sono state viste in azione, con sei slot in grado di ospitare iPhone di varie dimensioni. Queste macchine utilizzano tecnologie wireless, tra cui MagSafe e NFC, per applicare senza problemi gli aggiornamenti software agli iPhone quando sono ancora nella loro confezione.

Mark Gurman di Bloomberg riporta che le macchine Presto sono attualmente in fase di test limitato negli Stati Uniti, con piani di diffusione più ampi previsti per aprile. Queste macchine sono collegate a server specializzati che consentono loro di accedere agli aggiornamenti software ben 24 ore prima del rilascio ufficiale.

Presto rappresenta l'impegno di Apple a migliorare l'esperienza dell'utente e a semplificare il processo di configurazione per i nuovi possessori di iPhone. Automatizzando il processo di aggiornamento, Apple intende garantire che gli utenti possano iniziare a utilizzare i loro nuovi dispositivi senza ritardi, interruzioni e senza incappare in problemi che sono già stati risolti con un update.

Mentre Presto continua a essere sottoposto a test e a prepararsi per una distribuzione più ampia, gli utenti possono aspettarsi un'esperienza di configurazione dell'iPhone più efficiente nel prossimo futuro.