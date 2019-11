ho. Mobile: minuti illimitati, SMS illimitati e 70 GB a 5,99 euro al mese

L'offerta di ho. Mobile è rivolta agli utenti che effettuano portabilità provenendo da Iliad, PosteMobile, Coop Voce e Fastweb.

Iniziativa interessante quella proposta da ho. Mobile, operatore virtuale che fa capo a Vodafone. In particolare, si tratta di una classica winback, rivolta a tutti coloro che intendono effettuare la portabilità provenendo da Iliad, Fastweb, PosteMobile e Coop Voce. Nel caso in cui si sia abilitati ad aderire a questa offerta, è possibile sottoscrivere un piano ricaricabile che comprende minuti illimitati (verso fissi e mobili), SMS illimitati e ben 70 Gigabyte di traffico dati. Il tutto a 5,99 euro al mese.

Convenienti anche i costi di attivazione. Si parla infatti di 9,99 euro totali, così suddivisi: 3,99 euro per la nuova SIM e 6 euro di credito incluso. Questi ultimi verranno utilizzati per il pagamento della prima mensilità dell’offerta. Importante operare alcune precisazioni per quanto riguarda il traffico dati. Infatti, nel caso in cui si esauriscano i 70 Gigabyte prima del rinnovo, la navigazione verrà interrotta fino al successivo pagamento. In più, si avranno a disposizione 4,8 Gigabyte in roaming, scalati sempre dai 70 del piano.

Nessun problema invece per minuti ed SMS, che possono essere utilizzati in maniera illimitata anche in roaming. Insomma, un’offerta decisamente vantaggiosa anche perché, lo ricordiamo, ho. Mobile può contare sulla copertura della rete Vodafone, diffusa in maniera capillare in Italia. Trovate maggiori informazioni all’interno della pagina ufficiale dell’offerta messa a punto dall’operatore.

