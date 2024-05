ho. Mobile svela il futuro: 5G, eSIM e tante novità per gli altri piani

ho. Mobile, l'operatore di telefonia mobile semi-virtuale controllato da VEI (Vodafone Italia), ha annunciato la disponibilità della connettività 5G per tutti i propri clienti, vecchi e nuovi. L'operatore, il primo della sua categoria a supportare la connettività di ultima generazione, ha studiato nuove offerte pensate specificamente per la rete 5G, con prezzi a partire da 9,99 euro al mese.

Chi è già cliente dovrebbe poter accedere al 5G sottoscrivendo l'abbonamento ho. Il Turbo, che è sceso di prezzo e costa ora solo 0,99 euro al mese. Fino ad ora, l'abbonamento permetteva di navigare in 4G fino a 60Mbps, ma da oggi abilita l'uso del 5G con velocità fino a 2Gbps in download e 200Mbps in upload. Vi ricordiamo che l'opzione ho. Il Turbo è inclusa nel programma ho.+, che al costo di 1,99 euro al mese offre questi e altri vantaggi, come sconti mensili.

I nuovi piani 5G

I nuovi piani tariffari con 5G incluso sono due, entrambi molto interessanti: il primo costa 9,99€ al mese e offre 200GB in 5G e minuti e messaggi illimitati, mentre il secondo ha un prezzo di 11,99€ al mese ma mette a disposizione 250GB in 5G, con minuti e messaggi sempre illimitati.

Altro aspetto che vale la pena sottolineare è che, per entrambe queste offerte, l'attivazione ha un costo di 29,90€ solo se provenite da Very, Wind3, Vodafone o TIM; per tutti gli altri operatori, come Iliad, Fastweb, Poste Mobile e così via, è gratuita. Come di consueto, la portabilità viene effettuata entro 15 giorni dall'attivazione della SIM.

Arrivano le eSIM

Altra novità importante introdotta da ho. Mobile è il supporto alle eSIM, che da oggi possono essere acquistate da tutti i clienti. Le eSIM hanno un costo una tantum di 4,99€, possono essere acquistate direttamente dall'app ufficiale di ho. Mobile e, ovviamente, supportano tutte le offerte proposte dall'operatore, comprese le nuove con connettività 5G.

Le novità per i piani 4G

Se avete una vecchia offerta ho. Mobile e non volete passare al 5G, magari perché non vi interessa, o perché il vostro smartphone non è compatibile, ci sono buone notizie anche per voi.

Con l'introduzione della rete di ultima generazione, ho. Mobile ha alzato il limite di velocità di tutti i suoi piani 4G, passando dai precedenti 30Mbps agli attuali 60Mbps in dowload e upload. Un bel vantaggio per tutti gli utenti che vogliono mantenere la loro offerta, dato che in buona sostanza vedranno la loro velocità di navigazione raddoppiata in maniera del tutto gratuita.

ho. Mobile ha introdotto anche nuove offerte 4G, valide sia per nuovi numeri che per la portabilità, molto interessanti soprattutto per chi vuole spendere poco. La prima offre 150GB in 4G e minuti e messaggi illimitati a un costo di 6,99€ al mese, mentre la seconda mette a disposizione 200GB in 4G e minuti e messaggi illimitati a 8,99€ al mese.

Come per le offerte 5G citate prima, in caso di portabilità l'attivazione ha un costo di 29,90€ se provenite dagli operatori TIM, Wind3, Very e Vodafone, in caso contrario è gratuita. Se siete interessanti a scoprire e sottoscrivere una delle nuove offerte ho. Mobile, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.