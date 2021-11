HomePod Mini praticamente introvabile, dove acquistarlo con disponibilità immediata

Apple ha finalmente reso disponibile anche nel nostro Paese il suo piccolo altoparlante smart HomePod Mini, tramite il quale è possibile interagire con Siri e sfruttare al meglio i servizi della casa di Cupertino come Apple Music.

Acquistare HomePod Mini tramite Apple Store può essere però complicato, con tempi di spedizione lunghissimi e ritiri in negozio disponibili per alcuni colori addirittura quasi in primavera.

Non volete aspettare? Volete acquistare uno o più HomePod Mini per la vostra casa in tempo per Natale? Ecco dove trovarli disponibili con spedizione a partire da domani!

Nel caso foste interessati all’acquisto di un HomePod Mini, avrete sicuramente notato che tramite Apple Store i tempi di spedizione sono al momento esageratamente lunghi.

La disponibilità varia in base al colore: Bianco, Blu e Grigio siderale sono i modelli disponibili al più presto, con spedizioni attualmente indicate tra il 28 dicembre ed il 7 gennaio, mentre Giallo e Arancione hanno tempi di spedizione indicati dalle 12 alle 14 settimane. Decisamente troppo.

Come fare quindi per acquistare in tempo per le festività natalizie un nuovo HomePod Mini per sé o come regalo per i propri cari? Semplice, ci sono negozi che hanno ancora diverse unità disponibili in magazzino, pronte alla spedizione a partire da subito!

Mentre alcune delle più grandi aziende della grande distribuzione non hanno ancora alcuno speaker Apple in pronta consegna, MediaWorld supera la concorrenza con la disponibilità immediata di tutti e cinque i colori dello speaker, comodamente ordinabili dal suo sito online.

Per comodità vi lasciamo ai link diretti all’acquisto, fateci sapere se siete riusciti ad acquistare uno dei nuovissimi HomePod Mini e se sono stati rispettati i tempi di spedizione promessi!