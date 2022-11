Honor celebra i sessantamila iscritti alla piattaforma Honor Club, rilevando un tasso di crescita del 10%, con oltre 3500 utenti attivi al mese.

Con un comunicato stampa Honor ha voluto informare tutti i suoi sostenitori della costante crescita dello spazio dedicato a tutti fan del marchio: Honor ha deciso di celebrare questo nuovo traguardo con un buono sconto utilizzabile sullo store Honor. Fino a fine mese, infatti, tutti gli iscritti alla community avranno la possibilità di accedere a 100 euro di sconto per l’acquisto di Honor 70 al prezzo di 449,90 euro invece di 559,90 euro.

“Ho visto questa piattaforma nascere e crescere esponenzialmente negli anni” afferma Dionisio Minerva, top fan di Honor Community “L’esistenza di uno spazio così inclusivo che permette l’aggregazione di persone che condividono la stessa passione per il brand e la tecnologia significa molto per tutti gli utenti. È sentirsi parte di un gruppo coeso, dove i membri si aiutano e interagiscono quotidianamente, supportandosi dando vita a migliaia di conversazioni e racconti dedicati a Honor e non solo”.

Per coinvolgere ulteriormente la propria community Honor organizzerà eventi in presenza in alcune importanti città italiane tra cui Napoli e Palermo, con l’obiettivo di presentare gli ultimi prodotti, comunicare i valori aziendali, incontrare i fan del brand in tutta Italia per coinvolgerli a far parte della Community. Per il calendario vi rimandiamo all’apposito link.

Iscrivendosi alla community i fan potranno immergersi nei loro argomenti preferiti: nella categoria “Prodotti”, i post possono essere filtrati in base al device in argomento; nella sezione “News”, invece, tutti gli utenti potranno avere accesso alle iniziative, i lanci, le promozioni dedicate agli utenti che si iscrivono e partecipano attivamente; nella categoria “Software”, invece si trovano gli argomenti più tecnici come aggiornamenti di sistema, app e discussioni tech in generale; nella “Galleria”, infine, vengono caricate tutte le foto scattate con i device Honor, filtrate con ulteriori sottocategorie (Animali, Lifestyle, Persone, Natura, Città).

Per iscriversi è sufficiente visitare la pagina online nell’apposita sezione del sito ufficiale, oppure attraverso l’applicazione mobile. Una volta iscritti, accedere alla Community è semplicissimo: attraverso il sito ufficiale di Honor, nella sezione dedicata – hihonor Club, basterà inserire l’ID (o crearne uno nuovo) per iniziare ad interagire con tutta la Honor Community.

Ricordiamo ai lettori che il buono per comprare un Honor 70 con uno sconto di 100 euro sarà valido fino a fine mese: per usufruirne basterà essere iscritti alla Honor Community andare allo store e inserire il codice ABLACK70 al momento dell’acquisto.

» Acquista Honor 70 con 100 euro di sconto «