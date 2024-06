Samsung Galaxy Book4 Edge da 16": laptop con Copilot a un prezzo SHOCK! (-650€)

Se siete alla ricerca di un portatile di ultima generazione che unisca prestazioni eccezionali, design elegante e portabilità, allora vi suggeriamo di dare un'occhiata a questa doppia offerta su MediaWorld. Il Samsung Galaxy Book4 Edge da 16 pollici è infatti disponibile a un prezzo di soli 1299,99€, uno sconto ottimo rispetto ai precedenti 1799€, che viene ridotto di ulteriori 150€ grazie al coupon GALBOOK150 inseribile in pagina. In questo modo, potete fare vostro il laptop targato Samsung per soli 1049,99€, fruendo eventualmente della supervalutazione dell'usato fino a 350€!

NB: ricordatevi di attivare il coupon GALBOOK150 in pagina per ottenere uno sconto aggiuntivo di 150€ durante il checkout

Samsung Galaxy Book4 Edge, chi dovrebbe acquistarlo?

Il laptop Samsung Galaxy Book4 Edge da 16 pollici è l'ideale per professionisti e studenti alla ricerca di una soluzione tecnologica all'avanguardia che garantisca prestazioni elevate in qualsiasi contesto, soprattutto per coloro che vogliono sfruttare la nuova IA Copilot di Windows 11 per velocizzare tutte le operazioni lavorative. Il cuore pulsante di questo dispositivo è il potente Snapdragon Elite X Pro, affiancato da 16GB di RAM e un capiente SSD da 512GB. Questa sinergia garantisce una fluidità senza precedenti, permettendo al computer di gestire qualunque operazione con disinvoltura. .

Il vero protagonista, tuttavia, è lo straordinario display 3K (2880 x 1800) Dynamic AMOLED 2X da 16 pollici, che vi catapulterà in un mondo di colori vibranti e dettagli cristallini, grazie anche al refresh rate di 120Hz che assicura transizioni impeccabili e una reattività sorprendente, e non manca anche il touchscreen! La versatilità del Galaxy Book4 Edge è confermata anche dalla sua eccezionale autonomia, che può raggiungere le 22 ore di utilizzo continuo, liberandovi dal caricabatterie per l'intera giornata lavorativa.

Le funzionalità AI integrate migliorano ulteriormente l'esperienza utente, offrendo soluzioni intelligenti per ottimizzare il flusso di lavoro e dedicarvi a compiti creativi. Dal punto di vista della connettività troviamo due USB-C 4.0, uno slot MicroSD per espandere la memoria, l'uscita HDMI 2.1 e anche il jack per cuffie e microfoni, e non manca anche il Bluetooth 5.3.

Disponibile per soli 1049,99€, il laptop Samsung Galaxy Book4 Edge da 16" è una scelta eccellente per professionisti e creativi alla ricerca di una macchina potente, versatile, e con un'eccellente schermo. Consigliamo l'acquisto a chi cerca un dispositivo senza compromessi per l'ambito lavorativo, nonché pronto a sostenere fino a 22 ore grazie alla sua capiente batteria.

