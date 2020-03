Honor 30S è ufficiale: 8 GB di RAM, 5G e SoC Kirin 820

Honor 30S è stato ufficialmente svelato. Questo dispositivo, proprio pochi giorni fa, è stato il protagonista di alcune indiscrezioni. Il produttore, durante le scorse ora, ha diffuso le specifiche tecniche ufficiali e la data di lancio per il mercato cinese.

Sotto la scocca troveremo il processore Kirin 820 accompagnato da 8 GB di RAM (LPDDR4X) e 128/256 GB di memoria interna (UFS 2.1). Il device è anche compatibile con il 5G dual mode e il Bluetooth 5.1. Honor 30S può contare su una batteria da 4.000 mAh compatibile con la ricarica rapida a 40 W.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, saranno quattro i sensori posteriori, rispettivamente da 64 MP, 8 MP, 8 MP e 2 MP. Il display LCD da 6,5 pollici ha una defezione di 2400 x 1080 pixel e un rapporto schermo/scocca del 90,3%. La fotocamera frontale da 16 MP sarà collocata in un foro posto sullo schermo.

In Cina, Honor 30S arriverà a partire dal 7 aprile e sarà commercializzato con i seguenti prezzi:

8/128 GB a 2.399 CNY (circa 306 euro );

a 2.399 CNY (circa ); 8/256 GB a 2.699 CNY (circa 344 euro);

Per il momento, il produttore non ha diffuso nessun chiarimento in merito alla distribuzione nel mercato europeo.