Honor 9X Lite: anticipate le specifiche tecniche?

Su internet sono recentemente trapelate delle nuove indiscrezioni dedicate a Honor 9X Lite: su uno store pakistano sono state anticipate le ipotetiche specifiche tecniche. Questo dispositivo venne già anticipato poche settimane fa, quando un’immagine iniziò a circolare.

Il device appena introdotto in questo sito straniero è un prodotto di fascia medio-basso. Da quello che possiamo dedurre, sembrerebbe che il dispositivo possa contare su un display FullView da 6,5 ​​pollici con un rapporto schermo/corpo del 91%. Sotto la scocca dovrebbe essere collocato il SoC Octa-core Kirin 710, accompagnato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Non escludiamo che possano essere presentati anche altri tagli di memoria.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, sarebbero due i sensori incastonati nel retro di Honor 9X Lite: uno principale da 48 megapixel e uno secondario da 2 megapixel. Nella parte frontale dovrebbe invece essere presente una fotocamera da 16 MP.

Per il momento, il produttore non ha rilasciato nessuna dichiarazione in merito a questo dispositivo e, di conseguenza, non sappiamo effettivamente se sarà distribuito anche nel mercato europeo. Il prezzo, stando a quanto riportato sull’e-commerce pakistano, coincide con 31.999 PKR (circa 191 euro).