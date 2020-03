Honor 9X Pro arriverà presto in Europa e costerà 249,90 euro

Annunciato il costo di Honor 9X Pro. Questo dispositivo presenta alcune migliorie rispetto a 9X, uscito in Italia lo scorso 22 novembre.

Il prezzo di lancio di Honor 9X Pro sarà lo stesso del suo predecessore (quest’ultimo è disponibile all’acquisto su Amazon): 249,90 euro. Il dispositivo arriverà presto in alcuni stati europei, tra cui Francia e Olanda. Non è chiaro quando anche i consumatori italiani potranno acquistarlo.

Per quanto riguarda le specifiche tecniche, lo smartphone di fascia media presenta un display LTPS IPS con una diagonale da 6,59 pollici e una risoluzione FullHD+ (1080 x 2340 pixel). Nel retro troviamo tre sensori fotografici rispettivamente da 48 MP, 8 MP (grandangolare) e 2 MP (Effetto bokeh). La fotocamera frontale è invece da 16 MP.

Sotto il cofano troviamo il processore HiSilicon Kirin 810 (octa-core con una frequenza di 2.27 GHz), la GPU Mali-G52 MP6, 6 GB di RAM e 256 GB di memoria interna. La batteria, infine, ha una capacità di 4.000 mAh. Mancano i servizi Google, a causa dei problemi di Huawei con il governo americano. Gli utenti potranno però utilizzare gli Huawei Mobile Services.

Dopo l’Egitto, il device arriverà durante i prossimi giorni in Olanda e Francia. Iscrivendosi al programma Early Bird (destinato, per il momento, ai consumatori che vivono in quegli stati) sarà possibile provare a vincere uno tra i 20 smartphone gratuiti. Non ci resta che attendere ulteriori informazioni riguardo al lancio in Italia.