Honor Band 6: annunciata ufficialmente al CES 2021

Tornando indietro di qualche mese, precisamente all’inizio del mese di novembre, Honor, che ancora si trovava sotto il controllo di Huawei, aveva annunciato ufficialmente il suo fitness tracker di nuova generazione: la Honor Band 6, ma esclusivamente per il mercato cinese. In queste ore, lo stesso dispositivo è stato reso disponibile anche per il mercato globale nel corso del CES 2021, che ricordiamo si tiene come ogni anno a Las Vegas e raccoglie tutte le principali novità in campo tecnologico da parte dei vari produttori. Quest’anno la manifestazione si sta tenendo esclusivamente online a causa delle note vicende legate al Covid-19.

Honor Band 6

Tra le caratteristiche più interessanti dell’indossabile troviamo un display più grande rispetto ad altri dispositivi offerti dalla concorrenza. L’Honor Band 6 infatti dispone di un pannello AMOLED da 1,47 pollici con una risoluzione di 194 x 368 pixel ed un vetro protettivo 2.5D. E’ presente esclusivamente un pulsante fisico con una zigrinatura rossa sul lato destro che consente di risvegliare il dispositivo.

Per quanto riguarda le funzionalità, il wearable supporta il riconoscimento di 10 modalità sportive, il monitoraggio del livello di ossigenazione nel sangue grazie alla presenza di un sensore SpO2, il monitoraggio del battito cardiaco 24 ore su 24 attraverso la tecnologia proprietaria Huawei TruSeen 4.0, il calcolo del sonno tramite Huawei TruSleep ed anche un valido supporto per il pubblico femminile, il monitoraggio del ciclo mestruale.

Honor Band 6

E’ dotato inoltre di Bluetooth 5.0 ed include altri sensori come l’accelerometro ed il giroscopio. Non manca neanche la resistenza all’acqua fino a 5 ATM, il che lo rende impermeabile ed utilizzabile anche per intense attività sportive o per il nuoto. Al suo interno troviamo una batteria da 180 mAh che consente all’utente di poterlo utilizzare fino a 14 giorni continuativi con una singola carica.

L’azienda cinese ha confermato che l’Honor Band 6 verrà presto lanciata in diversi mercati selezionati su scala globale, compresa l’Italia, ad un prezzo che dovrebbe essere molto concorrenziale. Sempre nella giornata odierna è stata annunciata anche la prima fitness band realizzata dall’altra azienda cinese, OnePlus, che farebbe proprio del prezzo la sua arma vincente. Chi la spunterà?