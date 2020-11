Honor Black Week: sconti folli su smartphone e smartwatch fino al 30 novembre

Il Black Friday sta arrivando e nessuno vuole farsi trovare impreparato. Nemmeno Honor che da oggi 20 novembre ha deciso di dare avvio a Black Week, una settimana piena di tantissimi sconti su smartphone, smartwatch e non solo. Quest’anno l’azienda cinese è più buona che mai e proseguirà le giornate di sconti fino al 30 novembre.

Attenzione, però: ciò non vuol dire che potrete dormire sugli allori fino a fine mese. Le iniziative sono diverse e molte delle quali a tempo. Oltre agli sconti, che saranno validi per tutto il periodo promozionale, Honor propone:

offerte a tempo per ogni giorno della settimana dal 23 al 27 novembre, valide solo nella fascia oraria dalle 20 alle 24;

un voucher da 10 euro da applicare al carrello su un totale di 100 euro;

da applicare al carrello su un totale di 100 euro; un voucher da 30 euro da applicare al carrello su un totale di 500 euro;

da applicare al carrello su un totale di 500 euro; un voucher da 50 euro da applicare al carrello su un totale di 600 euro.

Offerte valide dal 20 al 30 novembre

Per la sua Black Week, il brand asiatico non poteva che pescare tra i migliori prodotti attualmente presenti nel suo catalogo.

Honor MagicWatch 2 con cassa da 46 mm sarà in sconto a soli 119,90 euro. A questa cifra, vi porterete a casa uno smartwatch con funzionalità complete a 360° e una qualità costruttiva di alto livello. Vanta un display AMOLED e tantissime modalità dedicate all’allenamento, tra cui quelle pensate per l’escursione in montagna e il nuoto. Presenti ovviamente tutte le classiche funzioni come il monitoraggio del battito cardiaco, il contapassi e la ricezione delle notifiche. Inoltre, è possibile gestire le telefonate direttamente dall’orologio. Lo smartwatch, infine, è in grado di misurare il livello di ossigeno nel sangue (SpO2), funzione molto utile soprattutto in questo periodo. L’autonomia di due settimane è uno dei grandi vantaggi.

» Clicca qui per acquistare Honor MagicWatch 2

Honor Watch GS Pro, arrivato a 249,90 euro sarà acquistabile a 179,90 euro, ricevendo in omaggio anche la bilancia smart Honor Scale 2. Quanto allo smartwatch, è il dispositivo ideale per gli sportivi e per chi ama avventurarsi all’aperto. Potremmo definirlo uno sportwatch con l’anima rugged. Resistenza, autonomia e tantissime attività sportive monitorabili sono il punto di forza, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione. L’azienda cinese ha unito le caratteristiche proprie di uno smartwatch con tutte quelle funzioni dedicate allo sport tipiche di un fitness tracker non dimenticando, anche in questo caso, di inserire un sensore SpO2 per misurare il livello di ossigeno nel sangue (funzione più utile che mai).

» Clicca qui per acquistare Honor Watch GS Pro

Honor Router 3 è il miglior router disponibile sul mercato, compatibile con il nuovo standard Wi-Fi 6, venduto a prezzi concorrenziali. Il Wi-Fi 6 è caratterizzato da una bandwidth di 3000 Mbps su standard 802.11ax che assicura una velocità di picco molto alta e stabile. Il router è dotato inoltre di 1 porta WAN e 3 porte LAN. Arrivato a 79,90 euro sarà in offerta a soli 49,90 euro. Un’idea regalo che potrebbe essere apprezzata in tempi di smartworking intenso.

» Clicca qui per acquistare Honor Router 3 WiFi 6

Honor Magic Earbuds saranno acquistabili per tutto il periodo promozionale al prezzo di 79,90 euro anziché 99,90 euro. Sono gli auricolari true wireless che integrano una tecnologia per la riduzione attiva del rumore, che funziona in abbinata a tre microfoni dedicati. La qualità audio è garantita dai driver da 10mm, mentre a livello estetico sono caratterizzati dallo standard in-ear. Non mancano i pulsanti touch e l’autonomia può toccare le 12 ore.

» Clicca qui per acquistare Honor Magic Earbuds

Offerte a tempo

Come detto in apertura, dal 23 al 27 novembre verranno riservati sconti interessanti ai prodotti Honor nella sola fascia oraria che va dalle 20:00 alle 24:00. Per cui prendete nota e non fatevi sfuggire le grandi occasioni. Ricordiamo che a queste offerte va sommato anche il voucher a seconda del prezzo finale. Di seguito le offerte giorno per giorno.

Lunedi 23 novembre

Martedì 24 novembre

Mercoledì 25 novembre

Giovedì 26 novembre

Venerdì 27 novembre