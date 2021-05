Honor conferma: i prossimi smartphone avranno i servizi Google ma non ditelo in giro

Honor sta per fare il suo ritorno in grande stile dopo uno stop di alcuni mesi che ha seguito prima il ban imposto dagli USA a Huawei e poi il “divorzio” tra Honor e l’ormai ex azienda madre. Rispondendo a uno degli utenti su Twitter che chiedeva se il prossimo flagship del brand fosse dotato di servizi Google, Honor ha risposto “sottovoce” svelando la sorpresa in anticipo!

Il prossimo top di gamma Honor sta arrivando, ormai questo è certo, l’azienda non sta più cercando di nasconderlo. Dopo aver comunicato in collaborazione con Qualcomm che il prodotto sarà dotato di SoC Snapdragon 778G, ora l’azienda ha confermato un altro importante dettaglio sui prossimi prodotti che si appresta a immettere sul mercato.

La notizia dell’uso di un chip Snapdragon aveva già tranquillizzato alcuni fan del brand sulla situazione attuale, essendo Qualcomm un’azienda americana sarebbe stato impossibile per Honor ottenere tali chip se il ban imposto a Huawei fosse ancora in atto anche dopo la separazione dei due marchi.

Ora, con un tweet ormai cancellato, l’account Honor DE (Germania) ha confermato ad un utente che i prossimi smartphone che presenterà saranno tutti dotati di servizi Google. Niente Harmony OS dunque, è molto probabile l’azienda continui per la propria strada utilizzando Android 11 e una nuova versione di Magic UI, la skin proprietaria derivata dalla EMUI.

Secondo i leak che sono apparsi sempre più numerosi in rete nelle ultime settimane, Honor 50 dovrebbe essere il nome del prossimo smartphone di punta ed esso potrebbe condividere con Huawei P50 alcune delle caratteristiche tecniche e linee di design.

Honor sembra quindi essere pronta ad intraprendere la propria strada allontanandosi sempre più dall’azienda che l’ha accompagnata fino ad ora, ma non aspettatevi comunque una separazione radicale già dai prossimi terminali che verranno annunciati.