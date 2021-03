Huawei P50 Pro, nuovo modello della gamma di smartphone della nota azienda cinese, potrebbe essere dotato di una fotocamera colossale, nel vero senso del termine.

A svelare le prime immagini, a patto che siano veritiere, è stato Steve Hemmerstoffer di OneLeaks, che ha stuzzicato i fan su Twitter, invitandoli a rimanere sintonizzati per nuove esclusive. Dalle foto è possibile notare come il device abbia due moduli di dimensioni nettamente superiori rispetto al normale che occupano un terzo della lunghezza del telefono.

Sempre stando alle informazioni diffuse da Steve, il P50 Pro dovrebbe essere dotato di un display da 6,6 pollici con bordi a cascata leggermente curvi, un sensore di impronte digitali sullo schermo e un foro centrale per la fotocamera frontale.

Dal punto di vista estetico, la parte superiore e inferiore dello smartphone risultano piatte, come accaduto con il P30, e appena più larghe del P40 con dimensioni presunte di 159 x 73 x 8,6 mm. Il pannello posteriore dovrebbe essere realizzato in vetro ed esserci anche un telaio in metallo con altoparlanti.

Non sono stati invece divulgati dettagli sulla fotocamera posteriore. Lato prettamente tecnico, Huawei P50 Pro dovrebbe essere equipaggiato con un processore Kirin 9000E, arrivare sul mercato con HarmonyOS, soluzione alternativa ad Android, e avere 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria integrata. Insomma, specifiche tecniche davvero niente male.

And here comes your very first look at the #HuaweiP50Pro!

You ain't ready…😅 #VoiceCommunity #OnlyOnVoice@VoiceHQ⭕️exclusive 👉🏻 https://t.co/5zy1evnGi8 pic.twitter.com/pmys6vbjYi

— Steve H.McFly (@OnLeaks) March 10, 2021