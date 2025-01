Honor Magic7 Pro è già scontato di 200€, sarà il vostro nuovo top di gamma?

Honor, dopo il lancio in Cina, ha annunciato oggi l'arrivo sul mercato italiano del suo ultimo gioiello: Honor Magic7 Pro. Questo smartphone rivoluzionario, potenziato dall'intelligenza artificiale, promette di ridefinire l'esperienza utente, aprendo le porte a un futuro in cui la tecnologia si fonde perfettamente con la vita quotidiana.

Honor Magic7 Pro, che potete trovare qui su Amazon, è equipaggiato con MagicOS 9.0, un sistema operativo basato sull'intelligenza artificiale che offre un'interfaccia utente altamente personalizzata e intuitiva. Grazie a Magic Portal, gli utenti possono interagire con lo schermo in modi innovativi, selezionando oggetti per accedere a informazioni contestuali, app e servizi correlati. L'integrazione dell'IA si estende anche alla produttività, con funzionalità come AI Translation, che supporta la traduzione istantanea in 13 lingue, e Honor Notes, che offre la funzione AI Summary per riassumere rapidamente il contenuto degli appunti e AI Minutes per estrarre gli spunti chiave da lunghe trascrizioni o materiali di formazione.

Magic7 Pro riceverà cinque anni di aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Honor Magic7 Pro è dotato di un avanzato sistema di fotocamere Honor AI Falcon, che include una fotocamera principale Super Dynamic Honor Falcon da 50MP, una fotocamera grandangolare da 50MP e un teleobiettivo da 200MP. Grazie all'integrazione dell'IA, lo smartphone offre funzionalità innovative come Light and Shadow Portrait Large Model, Capture Enhancement Large Model e Telephoto Enhancement Large Model, che promettono di catturare immagini di qualità professionale in qualsiasi condizione di illuminazione.

La modalità Ritratto di Harcourt offre opzioni creative per ritratti di grande impatto, mentre la funzione Ritratto potenziato AI garantisce ritratti ad altissima definizione con colori realistici. L'AI Super Zoom consente di inquadrare scenari mozzafiato con una gamma di lunghezze focali da 30x a 100x, catturando immagini cristalline anche a grandi distanze.

Per i selfie, è dotato di una fotocamera grandangolare da 50 megapixel e di una fotocamera di profondità 3D, in modo da garantire immagini di alta qualità sia sul fronte che sul retro.

Alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 8 Elite, Honor Magic7 Pro offre prestazioni di gioco eccezionali grazie alla CPU Qualcomm Oryon e alla GPU Qualcomm Adreno. La tecnologia AI Real-Time Rendering garantisce una grafica di livello PC e un gameplay fluido, mentre l'AI Predictive Scheduling Engine ottimizza la gestione del sistema per una stabilità del frame rate leader del settore.

La batteria al silicio-carbonio di terza generazione da 5270mAh garantisce un'alimentazione affidabile e supporta la ricarica rapida Honor SuperCharge 100W Wired e Honor SuperCharge 80W Wireless, consentendo di raggiungere una carica completa in soli 33 minuti con un caricabatterie cablato compatibile.

Honor Magic7 Pro è dotato di un display a luce polarizzata circolare che riproduce le caratteristiche della luce solare, offrendo un'illuminazione delicata e uniforme. Grazie al PMW dimming a 4320Hz, alla visualizzazione notturna circadiana, alla visualizzazione dei toni naturali e alla tecnologia di riduzione della luce blu a livello hardware, il display Natural Light Honor AI Eye Comfort stabilisce un nuovo standard nella cura degli occhi, simulando le caratteristiche della luce naturale in tutte le sue dimensioni. Il dispositivo è dotato di uno straordinario pannello OLED full-HD+ LTPO da 6,8 pollici con una risoluzione di 1.280 x 2.800 pixel e un picco di luminosità di 5000 nit.

Come altri recenti smartphone, l'Honor Magic 7 Pro offre una certificazione ufficiale di resistenza IP68 e IP69. Questo rende il dispositivo resistente ai getti d'acqua dolce ad alta pressione e alle alte temperature.

Disponibilità e prezzi

Honor Magic7 Pro è disponibile nelle colorazioni Lunar Shadow Grey, Breeze Blue e Black. Il prezzo di listino è di 1299,90 euro per 12GB di RAM e 512GB di memoria interna. Per un periodo limitato, dal 15 al 31 gennaio, sarà possibile usufruire di un'offerta lancio con uno sconto di 200€ direttamente sul sito Honor o tramite trade-in presso i rivenditori autorizzati.