Il mercato degli smartphone di fascia media si arricchisce di un modello che punta tutto sulla robustezza estrema e sull'autonomia prolungata, diventando rapidamente il modello da tenere d'occhio. HONOR, difatti, ha presentato il Magic8 Lite, un dispositivo che ridefinisce gli standard del segmento intermedio grazie a caratteristiche finora riservate ai modelli premium.

La strategia del marchio punta a conquistare chi cerca uno smartphone affidabile senza dover investire cifre elevate, concentrandosi su tre pilastri fondamentali: resistenza da record, batteria ad altissima capacità e comparto fotografico potenziato dall'intelligenza artificiale.

L'aspetto più innovativo del Magic8 Lite risiede nella sua batteria al silicio-carbonio da 7500mAh, un'unità che di prassi si troverebbe solo sui top di gamma. Questa soluzione garantisce un'autonomia che raggiunge livelli impressionanti: quasi 50 ore di riproduzione musicale continua, oltre 22 ore di streaming video e più di 15 ore di gaming intensivo.

La tecnologia al silicio carbonio permette di mantenere prestazioni ottimali in condizioni climatiche estreme, funzionando efficacemente da -30°C fino a +55°C. La tecnologia proprietaria anti-invecchiamento promette una durata di sei anni mantenendo le capacità originali, mentre la ricarica rapida da 66W HONOR SuperCharge consente di recuperare energia velocemente quando necessario.

Sul fronte della resistenza, HONOR ha ottenuto certificazioni che raramente si vedono in questa fascia di prezzo. Il dispositivo ha ricevuto la certificazione SGS Triple Resistant Premium Performance, la prima nel settore a garantire protezione simultanea contro urti, infiltrazioni d'acqua e polvere. Ma non è tutto: il Magic8 Lite vanta anche la prestigiosa certificazione SGS 5 Stelle per l'affidabilità complessiva, che attesta la capacità di sopravvivere a cadute da 2,5 metri su superfici specifiche.

La scocca integra la tecnologia HONOR Ultra-Bounce Anti-Drop, che combina fluidi non newtoniani con un vetro temperato ultra-resistente, proteggendo il telefono su dieci diverse tipologie di superfici in pietra e persino da proiettili sparati con pistola ad aria compressa.

Tre giorni di utilizzo senza bisogno di un power bank

La protezione dall'acqua raggiunge livelli da flagship grazie alla doppia certificazione IP68 e IP69K, sostenuta da una struttura a tre strati nella versione 2.0. Il telefono resiste non solo all'immersione fino a 1,5 metri di profondità per mezz'ora, ma anche a getti d'acqua ad altissima pressione, risciacqui, schizzi e persino acqua ad alta temperatura per brevi periodi. Funzionalità intelligenti come AI Heavy Rain Touch e AI Glove Touch mantengono il display reattivo anche sotto la pioggia battente o quando si indossano i guanti, caratteristiche particolarmente apprezzate da chi lavora all'aperto o pratica sport in condizioni difficili.

Il comparto fotografico si affida a una fotocamera principale da 108MP con sensore di grandi dimensioni da 1/1.67 pollici, capace di catturare dettagli nitidi sia in piena luce che in condizioni notturne. La stabilizzazione ottica e elettronica combinata (OIS + EIS) riduce drasticamente sfocature e tremolii, mentre l'intelligenza artificiale interviene con funzioni come AI Eraser per rimuovere elementi indesiderati, AI Cutout per isolare soggetti e AI Outpainting per estendere creativamente le immagini. Particolarmente interessante la compatibilità con HONOR Connection, che permette il trasferimento di foto in movimento ad alta definizione anche verso dispositivi iOS e macOS, superando le tradizionali barriere tra ecosistemi diversi.

Lo schermo OLED da 6,79 pollici con risoluzione 1.5K offre una qualità visiva notevole per la categoria, supportando oltre un miliardo di colori e raggiungendo una luminosità di picco HDR fino a 6000 nits. Le cornici ultra-sottili di 1,3 millimetri garantiscono un rapporto schermo-superficie del 94,6%, mentre il refresh rate a 120Hz assicura fluidità nella navigazione e nel gaming. HONOR ha prestato particolare attenzione al comfort visivo, integrando la tecnologia di dimming PWM a 3840Hz priva di rischi, materiali organici deuterati per ridurre l'affaticamento e funzioni come il Circadian Night Display che si adatta ai ritmi biologici e la riduzione hardware della luce blu.

Le prestazioni sono affidate al processore Snapdragon 6 Gen 4, mentre la tecnologia HONOR RAM Turbo espande virtualmente la memoria da 8GB a 16GB, garantendo fluidità nel multitasking e nelle operazioni prolungate. La disponibilità di configurazioni fino a 512GB di storage interno è un ulteriore valore aggiunto per un modello di questa fascia di prezzo.

Il Magic8 Lite arriva sul mercato italiano in tre colorazioni, Forest Green, Reddish Brown e Midnight Black, con una strategia di prezzo molto aggressiva: fino al 28 febbraio, la versione da 8+256GB è proposta a 379,90 euro con inclusi gli auricolari HONOR Earbuds X7 Lite e una cover protettiva, mentre la configurazione da 8+512GB costa 429,90 euro accompagnata da caricatore rapido da 66W e dalla cover citata poco prima.

Chi acquista tramite lo store ufficiale riceve in omaggio una macchina per il caffè HONOR, mentre sono disponibili bundle più completi con tablet Pad X9a e accessori vari per chi desiderasse completare l'ecosistema. L'offerta trade-in aggiunge un ulteriore sconto di 50 euro per chi permuta un dispositivo usato, rendendo ancora più accessibile questo smartphone che ambisce a conquistare la fascia media del mercato europeo.