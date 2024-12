Scatta, piega, naviga: da HONOR un Natale ricco di sconti!

Dicembre è arrivato, portando con sé l'atmosfera magica del Natale e la voglia di fare (o farsi!) regali speciali. Se siete appassionati di tecnologia e state cercando lo smartphone perfetto, HONOR ha pensato proprio a voi con una serie di offerte imperdibili che vi faranno brillare gli occhi.

Il brand ha lanciato una promozione natalizia che copre una vasta gamma di dispositivi, dai pieghevoli di ultima generazione ai modelli più accessibili, senza dimenticare gli accessori. Che siate alla ricerca di un'esperienza utente innovativa o di un dispositivo dalle prestazioni solide e affidabili, HONOR ha la soluzione giusta per voi, il tutto a prezzi davvero convenienti.

Pieghevoli all'avanguardia

Per chi non vuole rinunciare al massimo dell'innovazione, i pieghevoli HONOR Magic V3 e HONOR Magic V2 rappresentano il non plus ultra. Il primo, ultra sottile e leggero, offre un'esperienza visiva immersiva grazie al suo ampio display pieghevole da 7,9 pollici. Il secondo, con il suo design compatto e le prestazioni elevate, è la scelta ideale per chi desidera un dispositivo potente e pratico. Entrambi i modelli sono proposti con sconti significativi che li rendono ancora più appetibili.

HONOR Magic V3, lo smartphone pieghevole più sottile al mondo, con soli 9,2 mm di spessore, è disponibile con un coupon esclusivo che vi permetterà di risparmiare ben 500€ sul prezzo di listino, portandolo a 1.499,90€. Un'occasione imperdibile per avere tra le mani un dispositivo che coniuga design all'avanguardia, prestazioni elevate e un'esperienza visiva immersiva grazie all'ampio schermo pieghevole da 7,9 pollici. Inoltre, con soli 1,90€ in più, si potrà arricchire gli acquisti il tuo acquisto con accessori esclusivi, come gli earbuds X6, la HONOR Band 9 o il caricabatterie da 100W.

Per chi cerca il connubio perfetto tra innovazione e convenienza, HONOR Magic V2 è la scelta ideale. Questo straordinario pieghevole, spesso solo 9,9 mm, è proposto con uno sconto incredibile che lo porta a soli 899,90€. Un prezzo davvero competitivo per un dispositivo che offre potenza, eleganza e funzionalità avanzate in un design compatto e raffinato.

Prestazioni e stile per tutte le esigenze

Se cercate un top di gamma con un comparto fotografico eccezionale, HONOR Magic6 Pro è quello che fa per voi. Dotato di una fotocamera avanzata e di un display di alta qualità, questo smartphone vi permetterà di catturare immagini straordinarie e di godere di un'esperienza visiva senza pari. Anche in questo caso, HONOR ha previsto un'offerta speciale che rende questo gioiello tecnologico ancora più accessibile. Magic6 Pro è disponibile a un prezzo incredibile di 799,90€. Inoltre, con soli 19,90€ in più, si potrà aggiungere il caricabatterie da 100W per una ricarica ultraveloce, un accessorio ideale per chi ha bisogno di potenza e velocità.

Per gli amanti della fotografia che cercano un dispositivo performante senza spendere una fortuna, HONOR 200 Pro è la scelta ideale. La sua tripla fotocamera da 50MP, con sensore principale ad alta risoluzione, vi permetterà di scattare foto di qualità professionale anche in condizioni di scarsa illuminazione. Design elegante e prestazioni impeccabili completano il quadro, il tutto a un prezzo davvero competitivo. HONOR 200 Pro è disponibile a un prezzo scontato di soli 499,90€. Inoltre, aggiungendo 1,90€ al vostro acquisto, potrete ricevere in bundle gli earbuds X6 o il caricabatterie da 100W, mentre con soli 29,90€ in più, si potranno ottenere la HONOR Band 9.

E per chi desidera uno smartphone potente e capiente senza compromessi, HONOR 200 nelle versioni da 512GB e 256GB offre un'ottima soluzione. Grazie alla tripla fotocamera da 50MP e all'ampio spazio di archiviazione, potrete catturare e conservare tutti i vostri momenti più belli senza preoccuparvi di rimanere a corto di memoria. Chi vuole la versione più capiente, potrà approfittare dell'offerta natalizia acquistando la variante da 512GB a solo 379,90€. La variante da 256GB è proposta a soli 329,90€. Inoltre, aggiungendo 1,90€ all’acquisto, si potrà ricevere gli earbuds X6 o il caricabatterie da 100W, mentre con soli 29,90€ in più, si potrà ottenere la HONOR Band 9.

Un Natale all'insegna della tecnologia con HONOR

Insomma, che siate alla ricerca di un regalo speciale per voi o per i vostri cari, le offerte natalizie di HONOR vi permetteranno di trovare il dispositivo perfetto a un prezzo incredibile. Non perdete l'occasione di approfittare di queste promozioni!

