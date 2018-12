Honor presenta K2 Kids Smartwatch, il wearable per i più piccoli

Honor ha annunciato, al momento per il mercato cinese, uno smartwatch per i bambini. Si tratta di K2 Kids e da oggi è ufficialmente disponibile in prenotazione. L’azienda non ha ancora svelato il prezzo ufficiale, dettaglio che dovrebbe essere reso noto il 26 dicembre, data in cui dovrebbero partire anche le spedizioni. Tra le varie funzionalità, include un sistema di sicurezza che permette ai genitori di individuare la posizione dei propri figli.

Lo smartwatch proporrà un touchscreen TFT da 1,3 pollici con risoluzione da 240 x 240 pixel. Potrà contare su 4 MB di RAM e 16 GB di storage interno, vi sarà il supporto ad una nano-SIM e sarà impermeabile all’acqua. La batteria, da 660 mAh ricaricabile in due giorni, dovrebbe assicurare 7 giorni di autonomia e sarà compatibile con gli smartphone Android equipaggiati con 4.4 KitKat (o superiore) e iPhone con iOS 9.0 (o superiore).

Diverse saranno le funzionalità supportate: dalla rubrica alla registrazione delle chiamate, dalle chiamate d’emergenza alle chiamate vocali. Sul display del device potranno essere letti messaggi di testo, notifiche di chiamata, sarà possibile consultare il meteo ed usufruire del cronometro, sveglia e altre funzioni di base. Honor K2 Kids avrà un cinturino in silicone e sarà disponibile, stando alle informazioni raccolte, in due colorazioni: celeste e rosa. Attendiamo ulteriori informazioni per quello che dovrebbe rivelarsi un prodotto sicuramente interessante soprattutto se commercializzato anche in Europa.