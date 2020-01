Huawei, ecco gli smartphone che in Italia riceveranno Android 10 con EMUI 10

Huawei ha annunciato la lista degli smartphone venduti nei mercati internazionali (quindi anche in Italia) che si aggiorneranno all’EMUI 10, la nuova interfaccia grafica proprietaria, basata su Android 10. Come da tradizione, i primi dispositivi ad aggiornarsi sono gli ultimi top di gamma della casa cinese. Il rilascio partirà già nel corso di questo mese, mentre per gli altri modelli non sono stati forniti dettagli sulle tempistiche. A quanto pare, Nova 5T sta ricevendo proprio in queste ore l’aggiornamento. Di seguito, la lista completa.

A gennaio 2020:

Huawei P30 Pro

Huawei P30

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 X

Huawei nova 5T

Nei prossimi mesi:

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

Huawei Mate 20 X 5G

Huawei P30 Lite

Huawei nova 4e

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate RS Porsche Design

Huawei Mate 20 Lite

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart+ 2019

Huawei P Smart Pro

Huawei P Smart Z

Huawei nova 4

Come possiamo notare, nella lista non vengono menzionati gli smartphone a marchio Honor. Per il momento, non abbiamo notizie ufficiali. Ad ogni modo, l’aggiornamento all’EMUI 10 basata su Android 10 potrebbe arrivare nei prossimi mesi a bordo degli ultimi top di gamma dell’azienda cinese, quali Honor 20, Honor 20 Pro e Honor View 20. In tal senso, aspettiamo ulteriori conferme da parte della società.

L’aggiornamento porterà ovviamente un’interfaccia rinnovata, app ridisegnate e introdurrà la modalità scura a livello di sistema. Miglioramenti in arrivo anche dal punto di vista prestazionale e della sicurezza. L’ultima versione di GPU Turbo renderà l’esperienza gaming più fluida e stabile. Non manca infine la funzione multi-schermo che consente ai telefoni Huawei di interagire con i PC e tra di loro.