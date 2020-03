A partire dal prossimo 10 marzo, gli utenti potranno entrare ufficialmente nella Community Huawei, un luogo di discussione con diverse tematiche. Inoltre, sono aperte le candidature per diventare Regional Brand Lover, ovvero coloro i quali avranno il compito di gestire la community.

La Community è pensata a tutti gli appassionati del brand cinese. I consumatori potranno quindi ottenere informazioni sui propri device e non perdere i futuri annunci, oltre a scoprire i suggerimenti, le foto e le guide scritte da altri utenti.

Essendo nato principalmente come un luogo virtuale per intrattenere discussioni, in Community Huawei sarà possibile parlare di diversi argomenti, come giochi, applicazioni, film e musica. Per organizzare il tutto al meglio, la piattaforma sarà suddivisa in diverse sezioni accessibili dalla pagina principale.

Il lancio ufficiale della Community Huawei italiana è fissato per il 10 marzo 2020. Inizialmente, gli utenti potranno accedere alla piattaforma visitando l’apposita area disponibile nel sito consumer. Non sarà necessario nessuna registrazione: i consumatori potranno accedere inserendo i dati relativi al proprio account Huawei. Durante le prossime settimane, sarà inoltre pubblicata l’applicazione ufficiale nello store della società, ovvero Huawei AppGallery. Tutti gli utenti che si registreranno otterranno un coupon per ottenere un film gratuito da Huawei Video; mentre quelli più attivi otterranno futuri premi.

Sono aperte anche le candidature per 20 Regional Brand Lover, la figura che si occuperà di gestire la community, organizzare eventi, entrare in contatto con la società e ottenere numerosi vantaggi. Per inviare la propria candidatura, sarà necessario visitare la pagina dedicata.