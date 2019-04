Huawei FreeBuds Lite, le rivali delle AirPods costano 129 euro

Dotate di sistema di cancellazione del rumore, le FreeBuds Lite di Huawei si propongono come alternativa alle Apple AirPods.

Huawei ha appena annunciato per il mercato italiano le FreeBuds Lite. Si tratta di cuffie true wireless che si interfacciano con lo smartphone attraverso lo standard Bluetooth 4.2. Caratterizzate da un design in-ear che richiama in parte quello delle AirPods di Apple, il loro punto di forza è rappresentato certamente dal prezzo. Arrivano infatti nei negozi a 129 euro, 50 euro in meno rispetto alla controparte dell’azienda di Cupertino.

Le FreeBuds Lite possono contare su un sistema di cancellazione del rumore grazie alla presenza di doppi microfoni montati su ciascun auricolare. Integrano inserti traspiranti per le orecchie che, in abbinata alla certificazione IPX4, le rendono adatte anche per un utilizzo in ambito sportivo. Inoltre, la confezione di vendita include 3 paia di tappi auricolari in silicone sostituibili, così da garantire una buona vestibilità a seconda delle diverse conformazioni fisiche delle orecchie.

Non manca il controllo wireless double tap che, con un semplice tocco sull’auricolare destro, consente di rispondere ad una chiamata e riagganciare, avviare e bloccare la riproduzione musicale. Toccando invece due volte l’auricolare sinistro è possibile attivare l’assistente vocale. Le FreeBuds Lite sono compatibili sia con iOS che con Android e supportano la ricarica rapida: bastano 15 minuti di collegamento a una sorgente di alimentazione per poterle utilizzare per 90 minuti. In generale, Huawei parla di 3 ore di autonomia con una carica completa.

Disponibili in versione bianca o nera, possono essere acquistate presso le principali catene di elettronica di consumo e presso il Huawei Experience Store di Milano, al prezzo consigliato di 129 euro. Ovviamente, occorrerà verificare se l’integrazione software possa essere all’altezza delle AirPods di Apple, ma in ogni caso il prezzo potrebbe agevolarne il successo commerciale. Staremo a vedere.