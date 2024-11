Huawei Mate X6 è spesso meno di 5mm ma ha un grosso problema

Huawei ha ufficialmente lanciato il Mate X6, il suo nuovo smartphone pieghevole con uno spessore di soli 4,3mm una volta aperto, confermando il suo impegno nella ricerca e innovazione nel settore dei dispositivi mobili. Questo modello rappresenta un significativo passo in avanti rispetto al suo predecessore, integrando schermi leggermente più grandi, una nuova serie di fotocamere e il sistema operativo proprietario HarmonyOS Next già installato.

Il Mate X6 si distingue per il suo schermo pieghevole da 7,93 pollici con tecnologia LTPO, che offre un rapporto quasi 1:1 e una risoluzione di 2440 x 2240 pixel. Questo display è dotato di una frequenza di aggiornamento variabile da 1 a 120 Hz, una luminosità di picco di fino a 1800 nit e supporta oltre un miliardo di colori.

Il display esterno misura 6,45 pollici con risoluzione 1080p e può raggiungere una luminosità ancora maggiore, fino a 2500 nit. Sul retro del dispositivo, il Mate X6 vanta un sistema a quattro fotocamere, tra cui spicca il sensore principale da 50MP con apertura variabile f/1.4-f/4.0, proveniente dal modello Pura 70 Pro+. Il teleobiettivo da 48MP offre uno zoom ottico fino a 4x e un'equivalente focale di 90 mm, mentre l'obiettivo ultra-grandangolare da 40MP è dotato di autofocus. A completare la dotazione troviamo un sensore iperspettrale che perfeziona il rendimento degli altri sensori migliorando l'accuratezza del colore.

Nonostante il suo design ultra-sottile, il Mate X6 presenta una robusta batteria da 5110mAh per il modello base, che aumenta a 5200 mAh per la variante da 16GB di RAM. La capacità di ricarica rapida è garantita da un sistema a 66W per la ricarica cablata, con supporto fino a 50W per la ricarica wireless e 7,5W per la ricarica wireless inversa.

Il nuovo sistema di antenna ridisegnato, il doppio supporto per la comunicazione satellitare esclusivamente con i satelliti cinesi Beidou e Tiantong, e una camera a vapore tridimensionale migliorano ulteriormente le prestazioni di questo smartphone. La protezione del display esterno è garantita dal Kunlun Glass di seconda generazione, mentre la certificazione IPX8 assicura resistenza all'immersione in acqua.

Huawei ha sviluppato il nuovo sistema operativo HarmonyOS Next basandosi su un kernel completamente ridisegnato, integrando numerose funzionalità AI, che rendono il Mate X6 ideale per multitasking avanzati, come la visione di video lezioni mentre si prendono appunti o la riscrittura di testi accattivanti per i social media. Purtroppo questo significa che lo smartphone non supporta l'installazione di app Android, un grosso problema per gli utenti al di fuori della Cina.

Il Mate X6 è disponibile in cinque colori e può essere acquistato nel negozio online dell'azienda, con prezzi a partire da 12.999 yuan (circa 1703 euro) per la versione base da 12GB di RAM e 256GB di memoria interna. Gli upgrade di memoria portano il prezzo fino a 15.999 yuan (circa 2096 euro) per il modello da 16GB di RAM e 1TB di spazio di archiviazione. Non è ancora stato confermato se questo modello sarà disponibile globalmente o rimarrà esclusivo per il mercato cinese, come i suoi predecessori.

Immagine 1 di 5

Immagine 2 di 5

Immagine 3 di 5

Immagine 4 di 5

Immagine 5 di 5

Uno dei settori che ha visto maggiori innovazioni negli ultimi anni è quello degli smartphone pieghevoli. Questi dispositivi rappresentano un interessante ibrido tra i classici smartphone e i tablet, offrendo agli utenti il meglio di entrambi i mondi in termini di portabilità e funzionalità.

Il concetto di uno schermo pieghevole non è recente come potrebbe sembrare. Già nei primi anni 2000, aziende come Sony e Philips esploravano l'idea di schermi flessibili. Tuttavia, la tecnologia di quel tempo non permetteva una commercializzazione su larga scala di tali dispositivi. Fu solo nel 2018 che i colossi della telefonia mobile hanno iniziato a presentare i primi prototipi funzionanti, segnando l'inizio di una nuova era per gli smartphone.

Il fascino degli smartphone pieghevoli risiede non solo nella loro capacità di trasformarsi, ma anche nei significativi miglioramenti apportati al meccanismo di piegatura e nella durabilità dei materiali. Le recenti innovazioni nel design e nella tecnologia degli schermi hanno permesso di superare molti degli ostacoli iniziali, come la creazione di pieghe visibili o la limitata durata dello schermo flessibile.

Con l'introduzione dei nuovi vetri ultra-resistenti e flessibili, gli smartphone pieghevoli stanno diventando sempre più robusti, riducendo la preoccupazione degli utenti riguardo la possibilità di danneggiare facilmente il dispositivo.