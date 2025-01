Huawei Mate X6 sbarca in Italia, è lui il pieghevole da scegliere?

Dopo il primo lancio avvenuto a dicembre, l'azienda cinese ha annunciato oggi l'arrivo in Italia del suo ultimo smartphone pieghevole di punta, il Huawei Mate X6. Questo dispositivo di nuova generazione promette di ridefinire l'esperienza utente con una serie di innovazioni in termini di design, display, fotocamera, resistenza e prestazioni.

Il Huawei Mate X6 è stato progettato per offrire una combinazione di eleganza e resistenza. Con un peso di soli 239 grammi e uno spessore di soli 4,6mm quando aperto, è uno dei pieghevoli più sottili sul mercato. La cerniera multidimensionale avanzata garantisce una piegatura fluida e precisa, mentre il telaio centrale in alluminio aeronautico e la piastra interna in fibra di carbonio offrono una maggiore resistenza strutturale.

Lo smartphone pieghevole è dotato di un display esterno OLED da 6,45 pollici e di un display interno OLED da 7,93 pollici, entrambi con una risoluzione nitida e una frequenza di aggiornamento adattiva di 120Hz per una scorrimento fluido e una reattività tattile eccezionale. La tecnologia Huawei X-True Display garantisce una riproduzione dei colori accurata e una luminosità elevata, mentre la funzione Live Multi-task consente di gestire fino a tre applicazioni contemporaneamente sullo schermo interno.

Il sistema di fotocamere Ultra Aperture XMAGE del Huawei Mate X6 è un'altra caratteristica distintiva di questo smartphone. Il layout della fotocamera si ispira al design delle orbite planetarie, a simboleggiare l'innovazione e le nuove possibilità offerte dal dispositivo. Il sistema comprende una fotocamera principale Ultra Aperture da 50MP con 10 aperture fisiche regolabili, una fotocamera ultra-grandangolare da 40MP e un teleobiettivo da 48MP con zoom ottico 4X e una modalità super macro da 5cm. La fotocamera Ultra Chroma, con 1,5 milioni di canali spettrali, migliora la precisione cromatica del 120%, catturando immagini vivide e realistiche.

Il Huawei Mate X6 è alimentato da un nuovo processore e da una batteria da 5110mAh con supporto per la ricarica rapida da 66W e la ricarica wireless da 50W. Le unità RF distribuite migliorano la potenza del segnale fino al 60%, garantendo una connessione stabile e potente. Il dispositivo è inoltre dotato di un sistema di raffreddamento avanzato con un'area di dissipazione del calore aumentata del 30%, per garantire prestazioni ottimali anche in caso di utilizzo intenso.

Non sappiamo ancora se il prodotto da noi supporterà le applicazioni Android come gli smartphone della serie Pura70 o se HarmonyOS Next ha preso il posto della EMUI anche sul territorio europeo.

Disponibilità e prezzi in Italia

Il Huawei Mate X6 è disponibile in Italia nelle colorazioni Nebula Red e Black al prezzo di 1999 euro. Acquistandolo dal 15 gennaio al 18 febbraio, si otterrà gratuitamente anche Huawei Watch GT 4 da 46mm Black. Inoltre, tutti i clienti che acquisteranno un Huawei Mate X6 otterranno gratuitamente il servizio Huawei Care - Protezione Danno Accidentale, che prevede una sostituzione gratuita dello schermo per danno accidentale durante i primi 3 mesi dall'acquisto.