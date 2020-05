Huawei MatePad Pro disponibile in Italia: M-Pencil e tastiera in omaggio fino al 31 maggio

Huawei ha annunciato la disponibilità in Italia di MatePad Pro. Il tablet di fascia alta è acquistabile a 549,90 euro nella sola configurazione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite NM Card. Gli accessori M-Pen e Smart Magnetic Keyboard – venduti separatamente al prezzo rispettivamente di 99 euro e 129,90 euro – saranno offerti in omaggio per gli acquisti effettuati entro il 31 Maggio. Scopriamo le caratteristiche tecniche.

MatePad Pro è dotato di un display IPS LCD da 10,8 pollici con risoluzione 2K QHD (2560×1600 pixel) e rapporto di forma in 16:10. I bordi sono ridotti al minimo e la scelta di integrare la fotocamera anteriore da 8 Megapixel all’interno di un foro ha permesso a Huawei di raggiungere l’elevato rapporto schermo-scocca del 90%. Il cuore pulsante è rappresentato dal processore Kirin 990 che dovrebbe assicurare delle prestazioni di altissimo livello.

Il telaio è realizzato in lega di magnesio, il che dovrebbe conferire al dispositivo una certa leggerezza: elemento essenziale per la trasportabilità. Ad esaltare il concetto di produttività, troviamo la tastiera che si aggancia magneticamente a MatePad Pro con due possibili inclinazioni e la M-Pencil che supporta 4.096 livelli di pressione.

L’accoppiamento di entrambi gli accessori avviene immediatamente tramite Bluetooth semplicemente attaccando la tastiera che funge anche da cover e poggiando la matita sul bordo superiore del tablet. Da qui è possibile anche ricaricare il pennino grazie alla ricarica magnetica (wireless). Ad alimentare tutto c’è una batteria da 7.250 mAh con supporto alla ricarica rapida a 40W, wireless e inversa.

Il comparto audio invece è composto da quattro altoparlanti Harman Kardon che dovrebbero garantite un suono chiaro e pulito. Il software a bordo è Android 10 con EMUI 10 con alcune soluzioni pensate per rendere MatePad Pro uno strumento utile per il lavoro, come il supporto multi-finestra. Mancano le app e i servizi Google, proprio come sull’ultima generazione di P40.

Come già detto, MatePad Pro è disponibile a partire da oggi presso Huawei Store, Huawei Experience Store, Amazon e principali negozi di distribuzione specializzata a un prezzo di 549,90 euro. In omaggio Huawei M-Pencil e Huawei Smart Magnetic Keyboard per gli acquisti fino al 31 maggio e registrazione sulla piattaforma dedicata entro il 14 giugno.