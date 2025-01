Non solo flagship e foldable, Huawei porta in Italia anche la serie nova 13!

Oltre al nuovo pieghevole Huawei Mate X6, il brand ha presentato oggi per l'Italia anche la serie Huawei nova 13, che si distingue per il design raffinato, la fotocamera avanzata e le funzionalità basate sull'intelligenza artificiale.

La serie Huawei nova 13 eredita lo stile minimalista e moderno che contraddistingue la i prodotti del marchio, introducendo il nuovo Dynamic Plaid Texture Design. Questo originale motivo a plaid crea un effetto dinamico di luci e ombre, alternando tonalità chiare e scure. La cover posteriore è impreziosita da una finitura Star Effect, che dona al dispositivo una texture setosa e satinata, piacevole al tatto e comoda da impugnare.

Il design della fotocamera si arricchisce di un'estetica più raffinata e dettagliata grazie al Super Star Orbit Ring. La struttura in vetro del pannello posteriore aumenta l'eleganza del dispositivo e ne migliora l'ergonomia.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

La serie Huawei nova 13 integra la funzione AI Best Expression, che analizza gli scatti a raffica per selezionare quelli con le espressioni più naturali e spontanee. Gli utenti possono così scegliere le espressioni migliori per ogni composizione fotografica e immortalare i propri ricordi. Gli smartphone supportano anche la funzionalità di ritratto multifocale sia per la fotocamera anteriore che posteriore, per scatti in modalità ritratto dall'atmosfera artistica.

Huawei nova 13 Pro è dotato di una fotocamera aggiornata da 50MP con apertura regolabile da f/1.4 a f/4.0. Questo sistema di apertura intelligente regola automaticamente le impostazioni per catturare ogni momento con la massima precisione. La stabilizzazione ottica dell'immagine (OIS) aumenta la sensibilità alla luce, garantendo foto nitide anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Inoltre, la fotocamera per ritratti con teleobiettivo, dotata di zoom ottico 3x e OIS, offre opzioni di zoom versatili per scatti a media e lunga distanza. In questo modo è possibile ottenere immagini dettagliate sia in primo piano che con sfondi panoramici.

Immagine 1 di 2

Immagine 2 di 2

Grazie alla nuova tecnologia Huawei SuperCharge Turbo da 100W con controllo della temperatura AI, la serie Huawei nova 13 garantisce un'erogazione di energia stabile e veloce. Huawei nova 13 Pro si ricarica al 50% in soli 9 minuti, mentre Huawei nova 13 raggiunge il 50% in 10 minuti. La batteria da 5000mAh è integrata in un design sottile ed elegante.

Il nuovo Dynamic True-Color Display della serie Huawei nova 13 è dotato di AI HDR, che combina la tecnologia HDR con algoritmi di intelligenza artificiale per ottimizzare automaticamente le scene. Ciò garantisce dettagli più definiti sia nelle luci che nelle ombre, con colori più vividi. La serie Huawei nova 13 offre un display AI Eye Comfort avanzato, che rileva l'illuminazione ambientale e i contenuti delle immagini per regolare i livelli di luce blu, migliorando il comfort visivo. Huawei nova 13 Pro è dotato di un display adattivo a 120Hz, efficiente dal punto di vista energetico.

L'Always-On Display (AOD) permette di visualizzare rapidamente le informazioni essenziali, mentre Splash Touch e Touch Optimization garantiscono un'interazione fluida e precisa anche su schermi bagnati. EMUI 14.2 è il sistema operativo che troviamo a bordo.

Prezzo e disponibilità in Italia

La serie Huawei nova 13 è disponibile da oggi su Huawei Store. Huawei nova 13 Pro è disponibile nella nuova ed esclusiva colorazione Loden Green e nella classica colorazione Black. Huawei nova 13 è invece proposto nelle varianti White e Black.

Huawei nova 13 | 549,00 euro

Huawei nova 13 Pro | 699,00 euro

Dal 15 gennaio al 18 febbraio, con l'acquisto della serie Huawei nova 13, sarà possibile ricevere in omaggio Huawei FreeBuds 5.