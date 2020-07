Huawei P40 BYD Han: lo smartphone per le auto sempre connesse

Huawei P40 BYD Han è una nuova versione del top di gamma del colosso cinese pensato per le auto sempre connesse. Come deducibile dal nome, l’annuncio è stato fatto in occasione della presentazione delle automobili dell’omonima casa asiatica. I nuovi veicoli annunciati sono dotati della piattaforma Huawei HiCar che sfrutta la connettività 5G e supporta il sistema di chiavi NFC.

L’obiettivo dunque è unire le risorse degli smartphone e delle auto per offrire un’esperienza di viaggio potenziata ai consumatori. Questa edizione di P40 consentirà agli utenti di controllare diverse funzioni della vettura: accensione dell’aria condizionata, controllo dei finestrini, carica dello smartphone, gestione delle chiamate, condivisione delle immagini riprese dalla fotocamera dell’auto e molto altro. Come già detto, inoltre, lo smartphone potrà essere utilizzato come chiave per aprire o chiudere il veicolo grazie al supporto alla connettività 5G.

Per il momento, non sono stati rilasciati dettagli sul prezzo del nuovo P40 BYD Han ma le caratteristiche dovrebbero restare le stesse del modello principale. La scheda tecnica dunque dovrebbe comporsi come segue:

Processore: Kirin 990 5G

Display: OLED da 6,1 pollici

Fotocamere posteriore: 50 MP + 8 MP + 16 MP

Fotocamera anteriore: 32 MP + IR ToF 3D

Batteria: 3.800 mAh

Insomma, continua l’espansione del colosso di Shenzhen che – come ben sappiamo – non si limita al mercato smartphone ma a diversi settori che comprendono quello dell’automotive, dell’Internet of Things e della connettività.