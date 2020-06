Huawei P40 Pro+ disponibile in Italia a 1.399,90 con tanti omaggi

Huawei P40 Pro+ è ufficialmente sbarcato in Italia. Dopo il lancio avvenuto a marzo, il colosso cinese ha annunciato la disponibilità del suo top di gamma a partire da oggi, 12 giugno, a un prezzo di 1.399,90 euro. Si parte dal negozio online Huawei Store per poi raggiungere nei prossimi giorni le principali catene di elettronica di consumo, Amazon e i negozi degli operatori telefonici.

Per l’occasione, Huawei ha messo su un’interessante iniziativa per tutti coloro che acquisteranno P40 Pro+. I clienti, infatti, riceveranno in omaggio gli auricolari true wireless Freebuds 3i (valore commerciale di 99 euro), il mini-speaker del brand (valore di 29,90 euro), oltre a 50 GB da utilizzare su Huawei Cloud, 6 mesi di Huawei Music e 3 mesi di Huawei Video. Inoltre, chi prenoterà o acquisterà il nuovo arrivato sullo store online entro il 24 giugno riceverà in regalo anche HUAWEI SuperCharge (valore commerciale 129,9 euro). Insomma, un bundle davvero interessante.

Quanto a P40 Pro+, parliamo di uno smartphone caratterizzato da una scheda tecnica di altissimo livello. A bordo troviamo il Kirin 990 5G con 8 GB di RAM e 512 GB di memoria interna espandibile tramite NM Card. La parte frontale è occupata da un ampio display OLED da 6,58 pollici che ospita ben due fotocamere anteriori (principale da 32 MP + sensore di profondità).

La back cover abbandona il vetro in favore della ceramica facendo spazio a cinque fotocamere posteriori: 50 Megapixel f/1.9 OIS; grandangolare da 40 Megapixel f/1.8; teleobiettivo da 8 Megapixel f/2.4 OIS con zoom ottico 3X; teleobiettivo da 8 Megapixel f/4.4 OIS con zoom ottico 10X; sensore ToF 3D. Il tutto è alimentato da una batteria da 4200 mAh.

Come tutti ben sappiamo, la gamma P40 è basata sui Huawei Mobile Services e sfrutta l’AppGallery come store per le applicazioni. Fermo restando le limitazioni oggettive in alcuni casi, la società cinese sta lavorando nella giusta direzione dando un’enorme accelerata per fornire ai propri clienti le app preferite. In tal senso, abbiamo realizzato una guida in cui spieghiamo come configurare uno smartphone HMS e installare le app.