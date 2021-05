Huawei P50 e P50 Pro dipenderanno da Samsung?

Nelle ultime settimane, attraverso dei leak, abbiamo fatto la conoscenza del design più probabile di Huawei P50 e P50 Pro. Questo è avvenuto grazie ai cosiddetti mockup, ovvero degli “stampi” in genere molto fedeli a livello estetico degli oggetti che vogliono rappresentare.

L’azienda cinese sta optando per creare un’estetica che richiama l’uno rispetto all’altro, con una caratteristica che li farà emergere dalla massa. Una fotocamera dotata di 4 sensori per P50 e 5 sensori per P50 Pro, entrambi disposti in un cilindro.

Dalle foto notiamo anche dei suggerimenti su come queste saranno raccolte e non si può non notare il grande obiettivo periscopico che campeggia nella parte alta di P50 Pro. Che Huawei quest’anno riesca a spingere ancora più in la il già ampio Zoom ottico dei suoi predecessori?

Anche il Huawei P50 standard avrà a disposizione un design della fotocamera generale a quello del fratello maggiore ma cambieranno i sensori e la loro disposizione. Dalle foto non pare esserci il periscopio quindi aspettiamoci uno Zoom ottico più contenuto.

Nella parte frontale di entrambi ci sarà un display con i bordi arrotondati per P50 Pro e piatto per P50. Inoltre Huawei avrebbe deciso di rivolgersi a Samsung per la fornitura. L’industria che produce componenti elettronici vive un periodo di affanno in quanto ci sono stati vari ritardi legati all’approvvigionamento, dovuti anche alla questione pandemica. Questo potrebbe far dipendere troppo Huawei dalla società coreana che se rallenta con la produzione di display, rallenterà anche le consegne.

Per la questione fotografica inoltre, alcuni rumors sostengono che anche in questo frangente ci potrebbe essere una collaborazione con Samsung con alcuni sensori commissionati proprio a quest’ultima. Mentre altri a Sony.

Insomma, in un mercato dove due colossi si affrontano non più ad armi pari per via delle restrizioni che la società cinese ha subito, ci si affida alla “rivale” per la forniture di pannelli per i suoi flagship.