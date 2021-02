Huawei P50, P50 Pro e P50 Pro+: i primi con sensore fotografico Sony IMX800 da 1″

Huawei non sta passando un bel periodo, il ban imposto dagli Stati Uniti ha colpito duramente l’azienda che sta facendo fatica a rialzarsi. Nonostante l’azienda abbia dovuto cedere Honor e stia pensando di ridurre la produzione di smartphone nel corso di quest’anno, c’è una serie di prodotti a cui il brand non vuole rinunciare: gli smartphone della serie P.

Secondo le ultime indiscrezioni, anche la prossima famiglia di smartphone Huawei P punterà fortissimo sul comparto fotografico. La gamma Huawei P50 dovrebbe essere infatti la prima ad utilizzare il nuovissimo sensore fotografico Sony IMX800, il quale è caratterizzato dalla diagonale di ben 1″ ovvero una dimensione non indifferente per la fotocamera di uno smartphone.

Il sensore di Sony dovrebbe avere una risoluzione di 50MP e utilizzare la matrice RYYB (invece della classica RGGB) utilizzata già da qualche anno dall’azienda cinese nei suoi flagship. Oltre a queste caratteristiche sarà presente un sistema di messa a fuoco PDAF (Phase Detection Auto-Focus) omnidirezionale.

L’indiscrezione non si ferma però qui, sembra che i tre modelli della serie regina di Huawei utilizzeranno tre configurazioni diverse di fotocamere:

Huawei P50 avrà a disposizione la fotocamera principale, una con lente ultra grandangolare ed un teleobiettivo

avrà a disposizione la fotocamera principale, una con lente ultra grandangolare ed un teleobiettivo Huawei P50 Pro potrà contare sulla fotocamera principale, una con lente ultra grandangolare ed un teleobiettivo con periscopio

potrà contare sulla fotocamera principale, una con lente ultra grandangolare ed un teleobiettivo con periscopio Huawei P50 Pro+ farà full con 5 fotocamere: la principale, una con lente ultra grandangolare, un teleobiettivo classico, un teleobiettivo con periscopio e un sensore ToF

April: world first 1" mobile camera sensor IMX800 pic.twitter.com/t88Qqmancn — Teme (特米)😷 (@RODENT950) February 24, 2021

Un sensore dalla dimensione di 1″ permetterebbe agli smartphone di Huawei di sbaragliare la concorrenza, catturando una grande quantità di luce anche in ambienti bui e permettendo un naturale effetto depth of field (bokeh) che non necessita di elaborazione software.

Non dovrebbe mancare molto alla presentazione ufficiale della gamma Huawei P50 e, sinceramente, noi non vediamo l’ora di saperne di più!