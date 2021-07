Huawei P50 Pro, un video ne conferma il polarizzante design

Ormai dovrebbe mancare pochissimo alla presentazione della serie di smartphone Huawei P50, per lo meno per il mercato cinese. Uno dei prodotti che dovrebbero essere annunciati il prossimo 29 luglio si mostra per la prima volta in un video “dal vivo” confermando alcune delle specifiche principali ed il distintivo design.

Nel filmato che potete trovare più in basso è mostrata quella che dovrebbe essere un’unità dummy (non funzionante, a solo scopo espositivo) di Huawei P50 Pro. Nonostante lo smartphone non sia utilizzabile, nel breve video è possibile scorgere il design che è stato anticipato ufficialmente anche da Huawei stessa lo scorso mese.

A partire dalla parte frontale, il Huawei P50 Pro sembra disporre di un display curvo con un foro nella parte superiore che ospita una singola fotocamera frontale. È quasi impossibile stimare la dimensione del display dai pochi fotogrammi del video, tuttavia precedenti voci di corridoio sembrano suggerire che Huawei P50 Pro potrebbe utilizzare un pannello OLED da 6,6 pollici.

Il retro del dispositivo sembra includere ben 5 fotocamere in totale, tra cui un modulo periscopico. Esse sono racchiuse in due grandi moduli circolari di colore scuro che spiccano a contrasto con la colorazione bianca del dummy in questione. Il sensore principale utilizzato da Huawei dovrebbe essere un Sony IMX800 dalla dimensione di 1″, mentre sono state confermate da precedenti leak lenti da 18mm (fotocamera ultragrandangolare) e lenti telescopiche da 125mm (teleobiettivo con zoom ottico 5x).

Gli smartphone della famiglia Huawei P50 saranno annunciati tra pochissimi giorni e dovrebbero essere disponibili globalmente. Niente Android o Google Play Services, saranno i primi smartphone a giungere sul mercato direttamente con il nuovissimo sistema operativo HarmonyOS 2.0 e il supporto dei HMS (Huawei Mobile Services).