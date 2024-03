Huawei risorge dal limbo, raddoppia gli utili e continua a vendere smartphone

Huawei, il gigante delle telecomunicazioni cinese, ha stupito il mondo finanziario annunciando risultati che hanno superato le più rosee aspettative nel 2023, raddoppiando i propri utili nonostante le numerose sfide affrontate, tra cui la battaglia contro le sanzioni degli Stati Uniti. In un anno caratterizzato da turbolenze geopolitiche e restrizioni commerciali, l'azienda ha dimostrato una resilienza straordinaria, riportando un utile netto di 87 miliardi di yuan (circa 12 miliardi di dollari), più del doppio rispetto all'anno precedente. Tuttavia, pur segnando un notevole successo, Huawei non è riuscita a superare il record di profitti del 2021, che ammontava a 113,7 miliardi di yuan.

Il cloud raggiunge vette ancora più importanti

Il presidente ad interim, Ken Hu, ha commentato il risultato, sottolineando l'arduo cammino per raggiungere tale traguardo: "Siamo stati messi alla prova in molteplici occasioni negli ultimi anni. Ma attraverso ogni ostacolo, siamo riusciti a prosperare".

L'azienda con sede a Shenzhen ha navigato in acque agitate, principalmente a causa delle tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti. Le restrizioni imposte hanno complicato l'approvvigionamento di componenti essenziali e tecnologie statunitensi, spingendo Huawei a diversificare le sue attività.

Il rapporto annuale del 2023 ha evidenziato il successo dell'azienda, con ricavi che hanno raggiunto la cifra impressionante di 704,2 miliardi di yuan (circa 97 miliardi di dollari), grazie alla solidità del settore delle infrastrutture ICT e alla brillante performance nel segmento consumer. In particolare, il cloud computing e l'energia digitale hanno registrato una crescita costante, con il cloud che si è distinto con un aumento del 21,9%.

L'innovazione e la ricerca rimangono al cuore della strategia di Huawei. Con un investimento massiccio di 164,7 miliardi di yuan in ricerca e sviluppo nel 2023, corrispondente al 23,4% dei ricavi annuali, l'azienda ha riaffermato il suo impegno per il progresso tecnologico e l'innovazione aperta, considerati fondamentali per la modernizzazione di vari settori industriali.